Büyükakın’dan Karamürsel’e yeni gençlik merkezi

ÇETİNKAYA İLE BİRLİKTE
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde Karamürsel için önemli hizmetler bulunuyor. Bunlardan biri de ‘Gürgenlik Gençlik Kampı’ projesi. Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile birlikte önceki gün Karamürsel’de ziyaretlerde bulunan Büyükakın, Gürgenlik’te hayat bulacak proje ile Karamürsel’e yeni bir gençlik merkezi kazandırılacağını belirtti. Elli dönüm alan üzerinde kurulacak Gürgenlik Gençlik Kampı’nda; bungalovlar, piknik alanları, spor alanları, yürüyüş parkurları ve sosyal donatılar yer alacak. Yeni dönemde inşa edilecek gençlik merkezi ile Karamürsel ve çevre ilçelerde yaşayanlar için alternatif bir alan oluşturulmuş olacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.