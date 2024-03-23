Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki G.C. ile annesi N.N. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda G.C., annesini bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı anne N.N., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan ve daha sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli G.C.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.