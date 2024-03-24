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24 Mar 2024 - 00:38- Siyaset G:

Talus: Uyumdan rahatsız olduğunuzu biliyoruz

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın Büyükakın ve Tutuş'un seçim çalışmalarındaki uyumundan rahatsız olduğunu söyledi.

Talus: Uyumdan rahatsız olduğunuzu biliyoruz mask
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CHP  Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı bugün yaptığı açıklamada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un birlikte seçim çalışması yapmasını eleştirmişti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Sarı'nın  eleştirilerine cevap verdi.

ASILSIZ İTHAMLAR

Talus yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP İl Başkanı Bülent Sarı, her günü kavga ile geçen, kimseyi bulamazsa gölgesiyle didişen İzmit Adayının önünde tam da hoşuna gidecek tarzda bir açıklama yapmış. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayımız Muharrem Tutuş’un seçim çalışmaları sırasındaki uyumunun, yeni dönemde şehrimize çok güzel hizmetler kazandıracak olmasından rahatsız olduğunuzu ve bu nedenle asılsız ithamlarla saldırdığınızı biliyoruz.

"UYKULARININ KAÇTIĞINI BİLİYORUZ"

Beş yıldır bir günü bile huzurlu geçmeyenlerin bu uyumdan dolayı uykularının kaçtığını biliyoruz. Herkesin birlik içinde tek bir hedefe doğru mücadele etmesi size garip gelmiş olabilir. Vekiller, başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri, aday adayları, meclis adayları hepsi birbiriyle kavgalı olunca tabi, birlik beraberlik içinde hareket etmeyi anlamamanız ve böyle yakıştırmalar yapmanız normal. Ancak İzmit son 5 yılda kavgadan, gürültüden, sürekli kaos çıkarma çabasından artık bıktı. Ne yaparsanız yapın, İzmit kazanacak, Kocaeli kazanacak. En önemlisi uyum kazanacak.”

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24 Mar 2024 - 00:38 - Siyaset --- Okunma

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