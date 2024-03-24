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AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek.

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak mask
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31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, Ak Parti'nin "Yeniden İstanbul mitingine" ev sahipliği yapacak. Miting programlarına 10 Şubat’ta Zonguldak’ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun mesaisi devam ediyor. 

Saat 14.00’te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek. Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

Kaynak: AA

# AK Parti, parti, İstanbul, recep tayyip erdoğan

24 Mar 2024 - 01:08 - Türkiye --- Okunma

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