THY 10 yıl aradan sonra Libya'ya seferlere başlıyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.
THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.