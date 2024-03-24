Bakan Göktaş: Kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükselteceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarihi Taş Köprü'de düzenlenen "Kadın Buluşması Programı"nda kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Adana'nın, güçlü ve çalışkan kadınların şehri olduğunu dile getiren Göktaş, "Çukurova'nın bereketli topraklarında, sanayisinden çıkan her üründe, sokaklarında koşan çocuklarında Adana'nın kadınlarının göz nuru, alın teri, emeği var. Biz, bu emeğin hak ettiği karşılığı Adana'da görmek istiyoruz. Kadınların, bu şehrin geleceği adına alınan kararlarda daha fazla söz hakkı olsun istiyoruz." diye konuştu.

Göktaş, kadınların güçlü olmasının güçlü Türkiye anlamına geldiğini vurgulayarak, "Kadının hayatın her alanında daha güçlü ve etkin bir role sahip olması, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemlidir ve kıymetlidir. Bu anlamda kadınları güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE KARŞI ALDIĞIMIZ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERLE KADINI DAHA DA GÜÇLÜ KILDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sonucunda kadınların hayatın her alanında eşit imkan ve fırsatlara sahip olduğunu belirten Göktaş, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için son 22 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Göktaş, kadınların iş gücüne katılım ve istihdam oranlarıyla ilgili bilgi vererek, "12. Kalkınma Planı'mızda 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca finansman ve danışmanlık hizmetleriyle pek çok kadına kendi işini kurmasına, doğum ve evlenme yardımlarıyla destek olduk. Her türlü şiddete karşı aldığımız önleyici tedbirlerle kadını daha da güçlü kıldık." şeklinde konuştu.

Kadınları hayatın her alanında daha güçlendirmek için gelecek dönemde yeni düzenleme ve uygulamaları hayata geçireceklerini bildiren Bakan Göktaş, "Bu kapsamda esnek ve uzaktan çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler gibi uygulamalara yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bu hedeflerimizi tek tek hayata geçirdiğimiz zaman kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ADANA'NIN GÜÇLÜ KADINLARINI DAHA DA GÜÇLENDİRME ZAMANI"

Göktaş, AK Parti'nin kadınların omuzlarında yükselen bir hareket olduğunu, bu gücün Türkiye'nin her alanda büyümesini, gelişmesini ve kalkınmasını desteklediğini dile getirdi.

Kadınların gücünün, milletin hak ettiği hizmetlere kavuşmasına değerli katkılar sunduğunu belirten Göktaş, "Şimdi Adana'nın güçlü kadınlarını daha da güçlendirme zamanı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Mehmet Kocaispir, 'Adana'mızı kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz.' diyor. Başkanımızın bu sözü ve bizi heyecanlandıran 'kadın dostu belediyecilik' anlayışı, bu hedefimizi gerçekleştirmede büyük rol oynayacak." diye konuştu.

Göktaş, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in kente 5 yılda 100 kreş kazandırma sözünün olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Her mahallemizde kadınların iş ve sosyal hayatına destek olacak bu değerli yatırımın takipçisi ve destekçisi olacağız. Bunun yanı sıra ulaşım, eğitim, sağlık gibi birçok alanda Adana'nın kadınlarına destek olduğunu gösteren projeleri var. Başkanımız, kadınlara yönelik spor salonları, yaşam alanları içeren tesislerle Adana'da sosyal hayatı canlandıracak eserler kazandıracak. Eğitim ve mesleki kurslarla meslek kazandırma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli adımlar atacak. Yüreğir'de çok güzel hizmetlere imza attı, şimdi sıra Adana'da. Fatih Mehmet Kocaispir Başkanı'mız da 'Adana, kadınların gücüyle güzelleşecek.' diyor. İnşallah Adana'yı kadınların desteğiyle gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Adanalı kadınların emeğiyle, çabasıyla Adana kazanacak, şehrimizi geleceğe taşıyacağız."

Kente Kozan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kazandırılacağı müjdesini veren Bakan Göktaş, "Merkezimizin yapım çalışmalarını nisanda inşallah başlatacağız. Bu merkez tamamlandığı zaman engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin gönül rahatlığıyla destek bulacakları bir kuruluşu Adana'mıza kazandırmış olacağız." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE ADANA'DA YENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ"

Göktaş, yerel seçime 8 gün kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"El birliğiyle 8 gün sonra hem Adana'da hem de Türkiye'de inşallah yeni bir demokrasi zaferi kazanacağız. Cumhur İttifakı ile Adana'da yeni bir tarih yazacağız. Hep birlikte 'Gerçek belediyecilik' diyeceğiz. Bu şehrin güzel insanlarına hizmete devam edeceğiz. Hep birlikte eser ve hizmet siyasetiyle şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Adana'mızı el birliğiyle ihya edeceğiz. 'Güçlü aile, güçlü Türkiye' ilkemiz doğrultusunda evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız. İnşallah Adana'da da Fatih Mehmet Kocaispir Başkanı'mızla kadınlar, çocuklar, büyüklerimiz, engelliler, Türkiye, Adana kazanacak."

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, kadınlarla sohbet etti, köprüde halay çeken katılımcılara alkış tutarak eşlik etti.

Programa Göktaş ve Kocaispir'in yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ve Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu ile kadınlar katıldı.

Kaynak: AA