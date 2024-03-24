Vali Yavuz, yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede akşam saatlerinde bariyere çarpma sonucu yaralanmalı kaza meydana geldiği bilgisi alınır alınmaz, Vali Yavuz’un talimatıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kaza yapan araçtan yaralı çıkarılan 2 polis memurunun, alandaki sağlık personeli nezaretinde bölgeye en yakın hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Polis memurlarını tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hastane yetkililerinden genel durumları hakkında bilgiler alan Vali Seddar Yavuz, yaralı polis memurlarımıza, ailelerine ve tüm polis teşkilatına geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.