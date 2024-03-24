Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi Canlar Buluşması'nda konuştu:

ABONE OL Google News Sayfamız

"Hiç kimsenin bizi bölmesine, ayrıştırmasına, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermesine de el birliği içinde müsaade etmeyeceğiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli; bu ülkenin birliği, beraberliği, hiçbir çocuğumuzun, insanımızın teröre kurban edilmemesi, şiddete kurban edilmemesi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi Canlar Buluşması'nda konuştu: mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi Canlar Buluşması'nda konuştu:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi Canlar Buluşması'nda konuştu:
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hiç kimsenin bizi bölmesine, ayrıştırmasına, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermesine de el birliği içinde müsaade etmeyeceğiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli; bu ülkenin birliği, beraberliği, hiçbir çocuğumuzun, insanımızın teröre kurban edilmemesi, şiddete kurban edilmemesi." dedi.

Kadıköy'de düzenlenen Alevi Canlar Buluşması'na katılan Yılmaz, tarihten bugüne daima farklılıkları zenginlik gördüklerini, hiç kimsenin inancına, yaşam tarzına müdahale etmediklerini, bundan sonra da müdahalede bulunmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile son aşamaya gelinen Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi olmak üzere alana dair çalışmaları anlattı.

- "Farklılıklarımızdan çok daha fazla benzerliklerimiz var"

Sahada en fazla cenaze hizmetleri ve cemevi görevlileri talebi aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan Alevilik ve Bektaşilik konusunda bir ansiklopedi hazırlama projemiz de yine devam ediyor, bittiğinde o da eminim hem Alevi Bektaşi vatandaşlarımız için hem de bu konuları merak eden herkes için önemli bir kaynak oluşturacak." dedi.

Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi gönül birliği içinde yollarına devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin bizi bölmesine, ayrıştırmasına, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zarar vermesine de el birliği içinde müsaade etmeyeceğiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli; bu ülkenin birliği, beraberliği, hiçbir çocuğumuzun, insanımızın teröre kurban edilmemesi, şiddete kurban edilmemesi. Bunun ötesinde her şey tartışılır, konuşulur, demokratik bir ortam içinde ele alınır, değerlendirilir. Hiç kimse de karşısındakini kendisine benzetmeye çalışmamalı diye inanıyorum. Herkes, karşısındakinin farklılığına saygı duymak, birlikte yaşama kültürüne güç vermek durumunda ama şunu da ifade etmemiz lazım, farklılıklarımızdan çok daha fazla benzerliklerimiz var. Bazen o ortaklıkları, benzerlikleri de ihmal ediyoruz, etmememiz lazım. Bir taraftan o ortak, geniş sevgimizi güçlü tutmamız lazım, diğer taraftan da farklılıklarımıza saygı duyup birbirimizi herhangi bir şekilde zorlamaya, ötelemeye, ayrımcılığa tabi tutmaya da kalkmamamız lazım. İster etnik bazda olsun, ister mezhep bazında, ister başka şekillerde, her türlü ayrımcılığın, her türlü ötekileştirmenin de karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. Zaten Alevi inancı, yaklaşımının da odağında insan var aslında."

Türkiye'nin bölgede çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Türkiye içinde sağlayacağımız bu birlik, beraberlik ruhu, bu farklılıkları zenginlik olarak görme anlayışı, aslında tüm coğrafyamıza, tüm çevremizde yaşayan topluluklara önemli bir yol gösterecektir. Bu sorumluluğumuzun farkında olmalıyız." dedi.

- "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız"

Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu'da geçmişte yaşanan sorunlara dikkati çekerek, bölgede yürütülen çalışmaları ve etkilerini anlattı.

Bu toprakların hamurunun kardeşlikle yoğrulduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu topraklarda etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle boşa çıkardık bugüne kadar, bundan sonra da boşa çıkaracağız. Hacı Bektaş Veli'nin burada çok çok anlamlı, bugün de her zamankinden daha çok geçerlidir, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sözü her fırsatta tekrarlıyor: 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yerel seçimlere dikkati çekerek, belli bir coğrafyada yaşayan insanların mahalli ihtiyaçlarını, hizmetlerini karşılamak üzere yerel yönetimlerde rekabet olduğunu, kim daha çok hizmet edecekse, vatandaşların sosyal refahını, yaşam kalitesini arttıracaksa onun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un sorunlarına işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yüz binlerce konutun dönüştürülmesi lazım ve Murat Bey de bu konuda çok ehliyetli bir arkadaşımız. Yıllardır tanırım, sahadaki çalışmalarını da gördük. Diğer yandan ulaşımda da çok güzel projeleri var, raylı sistemlerden yeni kavşaklara, farklı projelerle, tünellerle, farklı uygulamalarla ulaşımda İstanbul'un geçirdiği süreyi çok daha aşağılara çekmeye dönük somut projeler. Bunların hayata geçmesi lazım. Birçok proje var ama ben bu iki konuyu çok önemli görüyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan ve Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ile Karacaahmet Sultan Dergahı adına Muharrem Ercan'ın da selamlama konuşmaları yaptığı program, soru cevapla devam etti.

Kaynak: AA

# Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, başkan, sosyal, VAR, HER, yeni, İstanbul, ifade

24 Mar 2024 - 09:19 AA İstanbul- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.657.760 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sona doğru; Bu merkez özel bireylere kucak açacak mask
Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sona doğru; Bu merkez özel bireylere kucak açacak
Büyükşehir’in eğitim kurumlarında ‘Etüt-Kütüphane’ dönemi mask
Büyükşehir’in eğitim kurumlarında ‘Etüt-Kütüphane’ dönemi
Bakan Özhaseki: "Ülkemizi depreme dirençli bir hale getireceğiz" mask
Bakan Özhaseki: "Ülkemizi depreme dirençli bir hale getireceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi Canlar Buluşması'nda konuştu: mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi Canlar Buluşması'nda konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
Pieef, İzmit'te açılışını yaptı mask
Pieef, İzmit'te açılışını yaptı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL