Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Latif A. (28) ailesine iftar saatinden önce bahçede bir işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Yakınları, eve dönmediği için aramaya çıktıkları Latif A'yı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi yakınlarındaki bahçelerinde başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.