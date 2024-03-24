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Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ailesinin haber alamadığı kişi kendilerine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu mask
Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bursa'da bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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Latif A. (28) ailesine iftar saatinden önce bahçede bir işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Yakınları, eve dönmediği için aramaya çıktıkları Latif A'yı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi yakınlarındaki bahçelerinde başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

# Bursa, Osmangazi, ölü bulundu, iftar

24 Mar 2024 - 09:21 AA Bursa- Türkiye --- Okunma

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