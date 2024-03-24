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Kocaeli’de sıcaklık yükseliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Kocaeli genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.

Kocaeli’de sıcaklık yükseliyor mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, tahminlerine göre Kocaeli genelinde bugün güneşli ve 17 derecelik bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece aralığında artacağını ön görüyor. Diğer yerlerdeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Rüzgarın Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif şekilde esmesi bekleniyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli’de Pazar günü 17 derece ve güneşli,

Pazartesi 21 derece yer yer yağmurlu

Salı günü 16 derece parçalı bulutlu

Çarşamba 22 derece bulutlu

Perşembe 21 derece bulutlu

Cuma 21 derece parçalı bulutlu-güneşli

Cumartesi 22 derece güneşli

Pazar 23 derece güneşli.

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaeli hava durumu, Kocaeli

24 Mar 2024 - 09:50 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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