Kocaeli’de sıcaklık yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, tahminlerine göre Kocaeli genelinde bugün güneşli ve 17 derecelik bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece aralığında artacağını ön görüyor. Diğer yerlerdeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Rüzgarın Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif şekilde esmesi bekleniyor.
KOCAELİ HAVA DURUMU
Kocaeli’de Pazar günü 17 derece ve güneşli,
Pazartesi 21 derece yer yer yağmurlu
Salı günü 16 derece parçalı bulutlu
Çarşamba 22 derece bulutlu
Perşembe 21 derece bulutlu
Cuma 21 derece parçalı bulutlu-güneşli
Cumartesi 22 derece güneşli
Pazar 23 derece güneşli.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.