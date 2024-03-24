Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sona doğru; Bu merkez özel bireylere kucak açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan engelli bireylere yönelik projelerinde dur durak demiyor. Bu bağlamda özel ve detaylı bir şekilde düşünülen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşasında hızlı bir yol kat eden Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi içerisinde günden güne şekillenen projeyi en kısa zamanda hizmete almayı planlıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın sevk ve idaresinde devam eden çalışmalarda yapının ilerleme oranı yüzde 55 seviyesine ulaştı.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde her detayı düşünen Büyükşehir, engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması noktasında önemli bir tesisi Gebze bölgesine kazandıracak. Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak olan proje, 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa ediliyor. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş alanlar, teknolojik donanımlarla desteklenecek. Ayrıca engelli bireylerin aileleri de bu merkezden faydalanabilecek. Merkezde rehabilitasyon hizmetlerinin yanında atölye çalışmaları ve spor etkinlikleri gerçekleşecek.

GEBZE BÖLGESİNE DEĞER KATACAK

Büyükşehir, Gebze bölgesine değer katacak yaşam merkezini bir an önce hizmete almak için yoğun bir mesai harcıyor. Sıvı ve mekanik imalatların devam ettiği projede A, B, C, D ve F Blok zemin ve 1. normal kat tuğla imalatı ile yine bu bloklara ait olan elektrik borulama, kablo çekme ve tava imalatları tamamlandı.

İMALATLAR TAM SÜRAT

Ön cephe hariç yan ve arka cephe perde beton ile G ve H Blok hariç bütün blokların kenet çatı imalatlarını tamamlayan ekipler şuan H Blok’ta ahşap karkas imalatı ile A, B, C, D ve F Blokta ise zemin kat sıva imalatlarına devam ediyor.

MERKEZ ENGELLİ BİREYLERE KUÇAK AÇACAK

Engelli bireylerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştirerek hayatlarını kolaylaştıracak Engelsiz Yaşam Merkezi projesi aynı zamanda engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlayacak. 2 bin 930 metrekare olarak planlanan yapının zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Bu kapsamda 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek- kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta ise spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.

Kaynak: BÜLTEN