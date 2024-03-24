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Büyükakın, Balkan İftarında soydaşlarla buluştu

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Başkan Büyükakın, Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi ve Rumeli Balkan derneklerinin katkılarıyla düzenlenen iftar programına katıldı

Büyükakın, Balkan İftarında soydaşlarla buluştu mask
Büyükakın, Balkan İftarında soydaşlarla buluştu
Büyükakın, Balkan İftarında soydaşlarla buluştu
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STK’ların programlarına katılarak destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayında hemşehri derneklerinin düzenlendiği iftar programlarına katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükakın, Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi ile Rumeli Balkan derneklerinin, Büyükşehir’in destekleri ile Batı Trakya’dan misafir olarak gelen Balkan Türkleri için Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlendiği “Balkan İftarında Soydaşlarla” iftar programına katıldı.

Büyükakın, Balkan İftarında soydaşlarla buluştu

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanında düzenlenen iftar programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Aydın Ömer, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Osikovo Belediye Başkanı Fikret Bayramov, Kruşov Belediye Başkanı İsmet Belov, Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, siyasi parti temsilcileri, Kocaeli’de bulunan Balkan Türkleri Derneklerinin başkan ve üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programına Kocaeli’nin farklı ilçelerinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca iftar programına Bulgaristan Yukarı Cuma, Pazarcık, Felibe ve Kırcaali ile Yunanistan Gümülcine ve İskece şehirlerinden 500 yakın Balkan Türk’ü de katıldı. Başkan Büyükakın, yurt dışından iftar programına katılan Balkan Türkleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Program sonunda yurt dışından ve Kocaeli’den iftara katılan misafirler Başkan Büyükakın’a resim tabloları hediye etti.

Büyükakın, Balkan İftarında soydaşlarla buluştu

BALKAN TÜRKLERİ İÇİN “ONLİNE TÜRKÇE KURSU”

Bulgaristan ve Yunanistan’dan iftar programına katılan Balkan Türklerine, Kocaeli’ye hoşgeldiniz diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Geçtiğimiz yıllarda biz Bulgaristan’a misafir olmuştuk, oralarda bizler iftar programları yapmıştık. Bu sene oradan buraya sizleri misafir etmek istedik. Ve ben buradan bakıyorum ki burası gerçekten çok güzel görünüyor. Bundan sonra ki her sene bir önceki seneden daha güzel olacak. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak Online Türkçe Dil Kursu düzenleyelim. Sizler bilgisayarlarınızın başından Türkçe kursu alın. Ve seneye bir araya geldiğimizde tercüme etmeye gerek duymayalım. Ben buradan şimdi gerekli hazırlıkların yapılması için talimatımı veriyorum. Tekrar hoşgeldiniz. Kısa süre sonra bayram geliyor, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Büyükakın, Balkan İftarında soydaşlarla buluştu

“SOYDAŞLARIMIZLA BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ”

İftar programında konuşan Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar, “Balkanlardaki soydaşlarımızın maddi ve manevi olarak güçlü olması için onlarla bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bu konuda başta Büyükşehir Belediyemiz ve diğer devlet kurumlarımızın önemli destekleri ile son yıllarda birçok proje yaptık. Daha kapsamlı ve sürdürülebilir projeler içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tahir Başkanımızın her zaman vurguladığı gibi ‘Balkanlar’da Türk Beklenendir’ sözünü kalbimizin en derinlerine anlamlandırmalı, sahiplenmeli ve hakkını vermeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile her zaman yanımızda olan soydaşlarımızı burada ağırlayan, Balkan Türklerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın’a, bu organizasyonda emeği geçen herkese camiam adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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24 Mar 2024 - 09:59 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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