Hentbolda büyük gurur

PETKİM ORTAOKULU TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Ortaokullar arası Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil eden Körfez Petkim Ortaokulu, Afyon’daki finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Hala Sultan İlahiyat Koleji ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan final maçını 21-20 kazanan Petkim Ortaokulu Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.
IŞLAKÇA VE ÇİÇEK ÇALIŞTIRIYOR
Petkim Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Seval Işlakça ve Gençlik Spor Hentbol Antrenörü Yasemin Çiçek’in çalıştırdığı Petkim Ortaokulu, müthiş bir başarıya imza attı. Petkim Ortaokulu ilimizde yapılan ilk tur maçlarında Sakarya ve İstanbul takımlarını yendi. Türkiye yarı finalleri için Sinop’a gitti. Burada, Bursa, Zonguldak takımlarını grupta, İstanbullu rakibini de eleme maçında deviren Petkim Ortaokulu adını Türkiye finallerine yazdırdı.
FİNALDE KIBRIS TAKIMINI YENDİ
Afyon’daki finallerde grubunda Kıbrıs, Ankara, Batman arasından ikinci çıkan Körfez temsilcisi yarı finalde Elazığ’ı saf dışı bırakarak finalde Kıbrıs Hala Sultan İlahiyat Koleji ile karşılaştı. 3 periyot halinde oynanan final müsabakasını 21-20 kazanan Körfez Petkim Ortaokulu, Türkiye şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.