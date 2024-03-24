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Çayırova Belediyespor Play-Off’a çok yakın

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de Büyükşehir Kağıtspor’un aksine ligin yeni takımı Çayırova Belediyespor ise Play-Off yarışı yapıyor. Mavi-Yeşilli ekip, cumartesi günü sahasında konuk ettiği İstanbul Haremspor’u 78-77 mağlup etti.

Çayırova Belediyespor Play-Off’a çok yakın mask
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TEK SAYIYLA KAZANDI

Haftaya Play-Off hattında giren Çayırova Belediyespor, cumartesi günü evinde ligde kalma mücadelesi yapan İstanbul Lazza Pizza Haremspor ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk iki periyotunu temsilcimiz 21-18 ve 38-35 önde geçti. Üçüncü çeyrekte konuk Haremspor 61-59 öne geçti. Son periyot ise nefes nefese geçti. Çayırova Belediyespor, karşılaşmayı bir sayı farkla 78-77 kazandı, Play-Off şansını daha da güçlendirdi. Bu maçta 19 sayı atan Levan Watkins ile 15 sayı üreten Edward Greeneıv galibiyette önemli katkı sağladılar. Çayırovaspor, ligde 15.galibiyetini aldı, 45 puanla 5.sırada bulunuyor. Temsilcimiz, 29 Mart  Cuma günü deplasmanda Bornova belediye Karşıyaka’ya konuk olacak. 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# İstanbul

24 Mar 2024 - 10:47 Kocaeli- Spor --- Okunma

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