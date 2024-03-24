Çayırova Belediyespor Play-Off’a çok yakın

TEK SAYIYLA KAZANDI
Haftaya Play-Off hattında giren Çayırova Belediyespor, cumartesi günü evinde ligde kalma mücadelesi yapan İstanbul Lazza Pizza Haremspor ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk iki periyotunu temsilcimiz 21-18 ve 38-35 önde geçti. Üçüncü çeyrekte konuk Haremspor 61-59 öne geçti. Son periyot ise nefes nefese geçti. Çayırova Belediyespor, karşılaşmayı bir sayı farkla 78-77 kazandı, Play-Off şansını daha da güçlendirdi. Bu maçta 19 sayı atan Levan Watkins ile 15 sayı üreten Edward Greeneıv galibiyette önemli katkı sağladılar. Çayırovaspor, ligde 15.galibiyetini aldı, 45 puanla 5.sırada bulunuyor. Temsilcimiz, 29 Mart Cuma günü deplasmanda Bornova belediye Karşıyaka’ya konuk olacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.