Kağıtspor kaostan kurtulamıyor

FENERBAHÇE KOLEJİ İLE KARŞILAŞTI

Geçen hafta sahasında Bursa Finalspor’u 78-75 mağlup eden Büyükşehir Kağıtspor, ligde kalma yolunda umutlanmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, Cuma akşamı da Fenerbahçe’nin pilot takımı olan Fenerbahçe Koleji deplasmanındaydı. İlk çeyrekte 20-20’lik eşitlik vardı. Devreyi temsilcimiz 45-39 geride bitirdi. Üçüncü periyotta maça ortak olan Kağıtspor, bu çeyrekte 20-17’lik seri yakaladı.

BU HAFTA EROKSPOR GELİYOR

Farkı üç sayıya kadar indiren Kağıtspor, son periyotta boş atışlar çok yapınca, fark giderek açıldı, karşılaşmadan 86-71 mağlup ayrıldı. Temsilcimizde 18 sayı atan Eren Beyaz’ın çabaları da yeterli olmadı. Kağıtspor’un iki yabancısı Cosella Payne 17, Martın Stone de 16 sayı da kaldı. 30.maçında 19.yenilgisini alan Kağıtspor, 41 puanla düşme korkusunu yakından hissediyor. Mavi-Beyazlı ekip, bu hafta 30 Mart’ta sahasında Esenler Erokspor ile çok önemli bir maça çıkacak.

KAĞITSPOR BAŞARAMADI- Mavi-Beyazlı ekip, Fenerbahçe’nin pilot takımına mağlup oldu.

AHMET MURAT YOLCU- Kağıtspor’un teknik sorumlusu, kötü gidişe bir türlü dur diyemiyor.