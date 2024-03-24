Perilere Galatasaray şoku

SADECE İLK PERİYOTTA ÖNDE

Bu sezon ligde çok başarılı olan İzmit Belediyespor, Play-Off’a çok kötü başladı. Mavi-Yeşilli ekip, Play-Off çeyrek finalinde eşleştiği Galatasaray karşısında ilk periyotu 19-18 önde geçti. İzmit Belediyespor, ikinci periyotta ise 15 sayı geriye düştü, devreyi 47-32 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta toparlanmasını beklediğimiz Mavi-Yeşilli ekip, rakibine yaklaşamadı, bu çeyrekte de 71-51 gerideydi. Sayı farkının önemli olmadığı Play-Off’ta son periyotta maçı iyice bırakan İzmit Belediyespor, salondan 90-64 mağlup ayrıldı. Khaalia Hillsman’ın 26 sayı ürettiği maçta Ayşe Cora 11, Jaime Nared de 12 sayı ile çift hanelere çıktı.

FARKLI YENİLDİ- İzmit Belediyespor, daha önce ligde iki kez yendiği rakibine bu kez Play-Off’ta farklı skorla kaybetti.

TRİBÜNLER DOLDU- Cumartesi akşamı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça spor severlerin çok büyük ilgisi vardı.

İZMİT BELEDİYE: 64 GALATASARAY: 90

SALON: İzmit Atatürk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut

İZMİT BELEDİYESPOR: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 6, Sierra Lashe Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 12, Ferda Yıldız

GALATASARAY: Nalyssa Rae Smith 25, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Teaira Zyaire Mccovan 5, Mikiah Harrigan 11, Meltem Yıldızhan 3, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 24, Julie Vanloo 15



1. Periyot: 19-18

Devre: 32-47

3. Periyot: 51-71

İkinci maç İstanbul’da

İzmit Belediyespor, Play-Off ilk maçında farklı skorla mağlup olduğu Galatasaray ile pazartesi günü İstanbul’da karşılaşacak. Play-Off’un ikinci maçı İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda 15.00’de başlayacak.

İZMİT BELEDİYESPOR ÜÇÜNCÜ

MAÇA BIRAKMAK İSTİYOR

Bu sezon ligde iki kez yendiği Galatasaray’a Play-Off’ta farklı skorla mağlup olan İzmit Belediyespor, Play-Off ikinci maçından mutlak galip gelmek istiyor. Mavi-Yeşilli ekip, pazartesi günü İstanbul’daki maçı kazanıp, seriye 1-1’e getirmeyi amaçlıyor. Pazartesi günkü maçı Galatasaray kazanması halinde İzmit Belediyespor elenecek. Play-Off’ta seri 1-1’e gelmesi durumunda üçüncü ve son karşılaşma İzmit’te oynanacak. Teknik Sorumlu Fırat Okul, ikinci maçta ne yapıp, edip kazanmak istediklerini, söyledi. Aziz Emre GÜNDEŞEN

Resim altı:

İZMİT BELEDİYESPOR- Mavi-Yeşilli ekip, pazartesi günkü maçı kazanıp, seride durumu 1-1’e getirmek istiyor.