Karamürselbey evinde mağlup

SON PERİYOTTA TUTUNAMADI
B Grubu’nda normal sezonu ikinci bitiren Karamürselbey SK, direk Play-Off’a kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off son 16 tur maçında cumartesi günü İstanbul Hıgh Touch takımını ağırladı. İlk periyotu 19-16 önde geçen Sarı-Lacivertli ekip, sonraki çeyreklerde geriye düştü. Maçın ilk yarısını da temsilcimiz 35-30 geride tamamladı. Üçüncü periyotta farkı üç sayıla kadar indirip, maça ortak olan Karamürselbey SK, son çeyrekte hücumlardan boş dönünde karşılaşmayı 73-61 kaybetti. Temsilcimiz, 28 Mart’ta İstanbul’da oynayacağı ikinci maçı kazanıp, seriye üçüncü maça taşımak isteyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.