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Karamürselbey evinde mağlup

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Erkekler Basketbol 2.Lig’de Play-Off ilk maçında İstanbul Hıgh Touch HT takımını konuk eden Karamürselbey SK, rakibine 73-61 mağlup oldu. İkinci maç 28 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

Gökhan Beşiktaş
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Karamürselbey evinde mağlup mask
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 SON PERİYOTTA TUTUNAMADI

B Grubu’nda normal sezonu ikinci bitiren Karamürselbey SK, direk Play-Off’a kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off son 16 tur maçında cumartesi günü İstanbul Hıgh Touch takımını ağırladı. İlk periyotu 19-16 önde geçen Sarı-Lacivertli ekip, sonraki çeyreklerde geriye düştü. Maçın ilk yarısını da temsilcimiz 35-30 geride tamamladı. Üçüncü periyotta farkı üç sayıla kadar indirip, maça ortak olan Karamürselbey SK, son çeyrekte hücumlardan boş dönünde karşılaşmayı 73-61 kaybetti. Temsilcimiz, 28 Mart’ta İstanbul’da oynayacağı ikinci maçı kazanıp, seriye üçüncü maça taşımak isteyecek.

# İstanbul

24 Mar 2024 - 10:59 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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