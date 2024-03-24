AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı...
Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, Ak Parti'nin "Yeniden İstanbul mitingine" ev sahipliği yapacak.
Miting programlarına 10 Şubat’ta Zonguldak’ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun mesaisi devam ediyor.
Saat 14.00’te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.
Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.
Kaynak: TRT HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.