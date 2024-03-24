TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip”

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL KOÜ’YE GELDİ

Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Üniversitesine gelerek öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları’na Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım yanı sıra dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYOR

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk programın açılış konuşmasında şunları söyledi: “TÜBİTAK ülkemizin geleceğinde önemli bir görevi üstleniyor. Ulusal ve uluslararası proje ve burs destekleri ile ülkemiz gençleri ve bilim insanlarını destekleyerek dünya ile rekabet edebilir hale gelmemizde, Milli teknolojilerimizin geliştirilmesinde TÜBİTAK’ın çabaları çok değerlidir. Bu noktada Başkanımıza ve TÜBİTAK’a destekleri için çok teşekkür ediyorum.

HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu tarafından aday araştırma üniversitesi ilan edildik. Araştırma üniversitesi, bünyesinde pek çok avantajı bulunduran, destek alan, kısacası en iyi üniversiteler arasında olmak demektir. Araştırma Üniversitesi olmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu noktada en büyük paydaşlarımızdan TÜBİTAK ile yapacağımız işbirlikleri ve projeler oldukça önem arz ediyor.” dedi.

2053 HEDEFLERİ İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Rektörüm Cantürk’ün ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal öğrencilere ‘Genç insan kaynağımız ile birlikte acil çözüm gerektiren güçlüklere karşı yenilikçi bilim ve teknoloji yaklaşımı’ adlı sunum gerçekleştirdi. Mandal öğrencilere proje başvurusunda bulunacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. TÜBİTAK ile Kocaeli Üniversitesi’nin yürüttüğü projelerden bahseden Mandal, “2053 yılı hedeflerimize ulaşma noktasında birlikte geliştirmeye dayalı işbirliği ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip.” ifadelerini kullandı.

REKTÖR CANTÜRK: Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, araştırma üniversitesi olmanın önemine vurgu yaparak bu unvanı alabilmek için herkese önemli görev düştüğünü söyledi.

HASAN MANDAL: TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Kocaeli Üniversitesi ziyaretinde öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Mandal, KOÜ ile TÜBİTAK’ın ortak yürüttüğü projelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.