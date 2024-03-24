Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip”

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları kapsamında, KOÜ’lü öğrenciler ve akademisyenlerle buluşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOÜ ile ortak yürütülen projeler için, “2053 yılı hedeflerimize ulaşma noktasında birlikte geliştirmeye dayalı işbirliği ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip” mask
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip”
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip”
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL KOÜ’YE GELDİ

Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Üniversitesine gelerek öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları’na Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım yanı sıra dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip”

 

TÜBİTAK ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYOR

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk programın açılış konuşmasında şunları söyledi: “TÜBİTAK ülkemizin geleceğinde önemli bir görevi üstleniyor. Ulusal ve uluslararası proje ve burs destekleri ile ülkemiz gençleri ve bilim insanlarını destekleyerek dünya ile rekabet edebilir hale gelmemizde, Milli teknolojilerimizin geliştirilmesinde TÜBİTAK’ın çabaları çok değerlidir. Bu noktada Başkanımıza ve TÜBİTAK’a destekleri için çok teşekkür ediyorum.

 

HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu tarafından aday araştırma üniversitesi ilan edildik. Araştırma üniversitesi, bünyesinde pek çok avantajı bulunduran, destek alan, kısacası en iyi üniversiteler arasında olmak demektir.  Araştırma Üniversitesi olmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu noktada en büyük paydaşlarımızdan TÜBİTAK ile yapacağımız işbirlikleri ve projeler oldukça önem arz ediyor.” dedi.

 

2053 HEDEFLERİ İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Rektörüm Cantürk’ün ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal öğrencilere ‘Genç insan kaynağımız ile birlikte acil çözüm gerektiren güçlüklere karşı yenilikçi bilim ve teknoloji yaklaşımı’ adlı sunum gerçekleştirdi. Mandal öğrencilere proje başvurusunda bulunacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. TÜBİTAK ile Kocaeli Üniversitesi’nin yürüttüğü projelerden bahseden Mandal, “2053 yılı hedeflerimize ulaşma noktasında birlikte geliştirmeye dayalı işbirliği ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip.” ifadelerini kullandı. 

 

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip”

REKTÖR CANTÜRK: Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, araştırma üniversitesi olmanın önemine vurgu yaparak bu unvanı alabilmek için herkese önemli görev düştüğünü söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “KOÜ ile çalışmalarımız kritik öneme sahip”

HASAN MANDAL: TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Kocaeli Üniversitesi ziyaretinde öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Mandal, KOÜ ile TÜBİTAK’ın ortak yürüttüğü projelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

# Kocaeli

24 Mar 2024 - 11:15 Kktc- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.657.760 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Yeni okul binasında kat çıkma işlemi bitti mask
Yeni okul binasında kat çıkma işlemi bitti
Öğrencileri kodlama öğreniyor mask
Öğrencileri kodlama öğreniyor
YDS/1 sınavında geri sayım mask
YDS/1 sınavında geri sayım
Öğretmen-veli randevuları dijital ortama taşındı mask
Öğretmen-veli randevuları dijital ortama taşındı
Okulda yeni dönem: Karneler değişiyor mask
Okulda yeni dönem: Karneler değişiyor
KOÜ’lü iki doktora öğrencisi MBB’den destek almaya hak kazandı mask
KOÜ’lü iki doktora öğrencisi MBB’den destek almaya hak kazandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL