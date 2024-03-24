Serdar Mahallesi dün gece ‘Tutuş’tu

Seçime sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiren Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Serdar Mahallesi’nde adeta gövde gösterisi yaptı. Coşkuyla karşılanan, meşalelerin geceyi aydınlattığı buluşmada konuşan Muharrem Tutuş, “1 Nisan itibarıyla; İzmit'imizde samimiyet, huzur, gerçekçilik hakim olacak” dedi.
İZMİT 5 YIL DAHA KAYBETMEYECEK
Tutuş, “Günü kurtararak İzmit'in sorunlarına çözüm bulmanız imkan dahilinde değil. İzmit’in beş yıl daha kaybetme lüksü yok. Bizim derdimiz, 31 Mart akşamında İzmit’imizin kazanmasıdır. Ben bu şehrin tüm sorunlarına hakimim.
TEK AMACIMIZ HİZMET
İzmit'in gerçek sorunlarına hakim olmayanların, bu sorunları halının altına süpürmesine seyirci kalmayacağız. Bun bu şehirle yaşadım, bu şehirde yaşıyorum. Cumhur ittifakı kadroları olarak ile tek amacımız hizmet etmektir" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.