Çocuklara özel eğlence

Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar ağırlandı. Ramazan ayına özel süslenen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne velileriyle birlikte akın eden çocuklar salonu hınca hınç doldurdu. Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile yine doyasıya eğlenen çocuklar, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ni kahkahalarıyla şenlendirdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.