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Gençlerin “Tahir Ağabey’i”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Seka Kağıt Müzesi’nde 12 ilçeden gençlerle bir araya geldi. Gençlerin Başkan Büyükakın’a “Ağabey” diye hitap etmesi dikkat çekti. Sıcak sohbete gecenin ilerleyen saatlerinde Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü de katıldı.

Gençlerin “Tahir Ağabey’i” mask
Gençlerin “Tahir Ağabey’i”
Gençlerin “Tahir Ağabey’i”
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YENİ YÜZYILA KOCAELİ GENÇLİĞİ YÖN VERECEK

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları tarafından organize edilen “Gençlik Aşkıyla Kocaeli” programı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla Seka Kağıt Müzesi’nde gerçekleştirildi. İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ın moderatörlüğünde iftar sonrası Kocaeli’nin dört bir yanından gelen 200 genç ile buluşan Başkan Büyükakın, gecenin ilerleyen saatlerine kadar gençlerle karşılıklı sohbet etti. Gençlerin merak ettiği sorulara içtenlikle yanıt veren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’yi geleceğe gençlerimizle birlikte taşıyacağız. Gençlerimizi Kocaeli’nin en önemli gücü olarak kabul ediyoruz. Kocaeli gençliği Türkiye Yüzyılı’na yön verecek” dedi.

Gençlerin “Tahir Ağabey’i”

“BAŞKANDAN ÖTE AĞABEY”

Programda konuşma yapan AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, “Bugün burada çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ı ağırlıyoruz. Gençlerimiz ve geleceğimiz için çalışmaya ve üretmeye kendini adamış bir başkanımız var. Her anlamda gençlerin ihtiyaçlarına kucak açarken, şehrin ivmesini her zaman daha iyi olma yolunda artıran kıymetli başkanımıza öncelikle sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün burada 12 ilçemizin her birinden, ilk defa oy kullanacak olan kardeşlerimiz, Başkan’dan öte ağabeyimiz olarak sizlere sorularını iletecek ve bu samimiyetle programımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Gençlerin “Tahir Ağabey’i”

KRAVATINI HEDİYE ETTİ

Yaklaşık 3 saat süren programda gençlerin merak ettiği sorulara yanıt veren Başkan Büyükakın, yeni dönemde yapılacak olarak projelerle ilgili de bilgiler aktardı. Gençler, seçim sonrası Başkan Büyükakın’dan ‘Drag Pistinde araçla yanlama’ sözü aldı. Öte yandan Başkan Büyükakın’ın giyim tarzını çok beğendiğini ifade eden bir genç başkandan hatıra olarak kravatını istedi. Bu talebi geri çevirmeyen Başkan Büyükakın, program sonunda kravatını gence hediye etti. Sıcak sohbete gecenin ilerleyen saatlerinde Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü de katıldı.

Gençlerin “Tahir Ağabey’i”

Kaynak: BÜLTEN

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24 Mar 2024 - 13:15 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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