Tutuş, "Bahane değil, çözüm üreteceğiz”

Gerçekleştirdiği nokta ziyaretlerde gönülleri kazanan Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Çenesuyu Plajyoluspor’un efsane Başkanı Bünyamin Akman ve yöneticilerini ziyaret etti.

"KAVGAYLA DEĞİL, UYUM İÇİNDE"

Gerçekleşen programda konuşan Tutuş, “Kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, 'bakarız' değil, yaparız' diyen, bahane değil, çözüm bulan anlayışla hareket edeceğiz. Kavgayla değil, uyum içinde çalışan anlayışı hakim kılacağız. İzmit'i tüm geri kalmışlıktan kurtaracak, modern bir şehir olarak geliştireceğiz. Kıymetli büyüğüm, Bünyamin Akman'a yöneticilerine sıcak karşılamaları ve hoş sohbeti için teşekkür ediyorum " dedi.

Kaynak: BÜLTEN