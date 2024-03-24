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Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu mask
Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu
Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu
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Gölcük Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Kavaklı Kongre Sarayı'nda düzenlenen programda ev sahipliğini yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit aileleri, kahraman gaziler ve aileleri ile birlikte orucunu açtı. Programa; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Sayın Ali Tuna Baysal, Önceki Dönem Belediye Başkanları Mehmet Ellibeş, İsmail Barış, Zekeriya Savaş, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur katılım gösterdi.

Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu

 

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Programda şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile yakından ilgilenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Vatanımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli gazilerimize de aileleri ile birlikte Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu
Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu

Kaynak: BÜLTEN

# Türkiye, iftar, Gölcük

24 Mar 2024 - 13:31 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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