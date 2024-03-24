Tutuş, "Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes bizim başımızın tacı"

Kocaeli Gümüşhane Şiran Yukarı Kulaca Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kulaksız ve yöneticilerini ziyaret eden Başkan Adayı Muharrem Tutuş'a AK Parti MKYK üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Bekirpaşa Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ile meclis üyesi adayları eşlik etti.

“HEPİMİZ AYNI KİLİMİN DESENLERİYİZ”

İzmit'imizde yaşayan tüm hemşehrimiz bizim başımızın tacıdır. Bugüne kadar böyle baktık, bundan sonra da böyle bakacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes bizim başımızın tacı olacaktır. Yunus Emre’nin dediği gibi hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. İşte bu anlayışla İzmit'i hep birlikte, sizinle yöneteceğiz. 31 Mart itibarıyla, kültürel faaliyetlerin ve yardımlaşmanın ön planda olacağı yeni İzmit'te sevgiyle kucaklaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN