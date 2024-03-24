İbrahim Şirin durmadan, yorulmadan çalışıyor

Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, programlarına devam ediyor. Ramazan ayında da çalışmalarını aksatmayan Şirin bu kez Derinceli iş insanları ile iftar programında bir araya geldi. Derince’nin geleceğine dair projelerini paylaşarak iş insanlarının talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Şirin, konuşmasında bir kez daha ortak akıl vurgusu yaptı.

SIRRIPAŞA’DA TOPLANTI

Çalışmalarını iftarın ardından da sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Niyazi Yağız öncülüğünde Ağasar Kafe’de düzenlenen toplantıda Sırrıpaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Projelerini anlatarak bölge sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyen İbrahim Şirin “Derince’mizi karış karış gezerek projelerimizi anlatıyor, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini not alıyoruz. Bizden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN