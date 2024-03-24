Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı

Cumhur İttifakı, 31 Mart gecesi Gölcük’te kutlayacağı zaferin provasını Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çiftlik Mahallesi’nde hemşehrileri tarafından coşku ile karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile birlikte Çiftliklilerle buluşan Sezer, kendisine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.
PROJELERİMİZ HAZIR
Yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerle Gölcük’ün gelişmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Sezer, “Çiftlik’e yeni bir sosyal alan, ticari alan, otopark ve parkı içinde bulunduran bir projeyi hayata geçireceğiz. İhsaniye Ulu Cami ile Gölcük Emniyet Müdürlüğü arasındaki Gölcük Belediyesi’ne ait alanda; bir kısmı park, diğer kısmı; kapalı otopark, zemin kat ticari dükkânlar, üst katta sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı birimler yer alacak” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.