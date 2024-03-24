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Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı

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Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Çiftlik Mahallesi’nde bir araya geldiği coşkulu hemşehrileri ile adeta 31 Mart akşamı zaferinin provasını yaptı.

Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı mask
Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı
Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı
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Cumhur İttifakı, 31 Mart gecesi Gölcük’te kutlayacağı zaferin provasını Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çiftlik Mahallesi’nde hemşehrileri tarafından coşku ile karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile birlikte Çiftliklilerle buluşan Sezer, kendisine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı

 

PROJELERİMİZ HAZIR

Yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerle Gölcük’ün gelişmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Sezer, “Çiftlik’e yeni bir sosyal alan, ticari alan, otopark ve parkı içinde bulunduran bir projeyi hayata geçireceğiz. İhsaniye Ulu Cami ile Gölcük Emniyet Müdürlüğü arasındaki Gölcük Belediyesi’ne ait alanda; bir kısmı park, diğer kısmı; kapalı otopark, zemin kat ticari dükkânlar, üst katta sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı birimler yer alacak” dedi.

Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı
Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı

Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı

Kaynak: BÜLTEN

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24 Mar 2024 - 13:58 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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