Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu”

ULUSLARARASI ÖLÇÜLERDE OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bütün ilçelerde AK Parti İlçe Belediye Başkan Adaylarıyla ortak projeler üretti. Bunlardan biri de İzmit’te gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyannamesinde de yer alan bu projeye göre İzmit Cephanelik mevkiinde olimpik Yüzme Havuzu yapılacak. Başkan Büyükakın, şehir merkezine oldukça yakın ve toplu yaşamın olduğu Cephanelik bölgesinde hayat bulacak olan projenin uluslararası müsabakalara uygun olacağını da kaydetti. Alanda olimpik yüzme havuzunun yanı sıra sosyal donatılar da yer alacak. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İl Seçim Koordinasyon Başkanı Av.Alper Doğan, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar önceki gün İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşıp, görüş ve dileklerini dinledi.

Kaynak: BÜLTEN