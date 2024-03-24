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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
24 Mar 2024 - 13:59- Siyaset G:

Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, yeni dönemde bazı ortak projeler de üretti. Bunlardan biri de İzmit Cephanelik bölgesinde “Olimpik Yüzme Havuzu”.

Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu” mask
Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu”
Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu”
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ULUSLARARASI ÖLÇÜLERDE OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bütün ilçelerde AK Parti İlçe Belediye Başkan Adaylarıyla ortak projeler üretti. Bunlardan biri de İzmit’te gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyannamesinde de yer alan bu projeye göre İzmit Cephanelik mevkiinde olimpik Yüzme Havuzu yapılacak. Başkan Büyükakın, şehir merkezine oldukça yakın ve toplu yaşamın olduğu Cephanelik bölgesinde hayat bulacak olan projenin uluslararası müsabakalara uygun olacağını da kaydetti. Alanda olimpik yüzme havuzunun yanı sıra sosyal donatılar da yer alacak. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İl Seçim Koordinasyon Başkanı Av.Alper Doğan, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar önceki gün İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşıp, görüş ve dileklerini dinledi.

Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu”

Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit’e “Olimpik Yüzme Havuzu”

Kaynak: BÜLTEN

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24 Mar 2024 - 13:59 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İlker - Başkanım yüzme havuzu izmit için büyük eksiklik.Çocuklarimizi sporcu yapabilmek için otellerin bodrum katlarinda sefalet çekiyoruz verdiğimiz ücretlerde cabasi.Bu sorunu çözersen iz yetisecek sporcular size minnettar olacaktır.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 24 Mart 14:25

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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