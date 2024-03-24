Kocaelispor’un tanınan ismi hayatını kaybetti

Kocaelispor tribünün tanınan isimlerinden Sinan Yeşilyurt hayatını kaybetti. Hodri Meydan sosyal medya hesabından “Tribünümüzün emektar isimlerinden Sinan Yeşilyurt kardeşimizin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeşimizin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camii’nden kaldırılacaktır. Sinan kardeşimize Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.” paylaşımında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.