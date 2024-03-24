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Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette

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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde  Başiskele'ye son 5 yılda güzel işler yapan Başiskele Belediyesi, iki güzel eseri daha çok yakında vatandaşın hizmetine sunacak.

Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette mask
Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette
Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette
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Kocaeli’nin cazibe merkezi olarak her geçen gün nüfusu artan Başiskele’ye Türkiye Yüzyılı'na yakışır sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak Kullar Yaşam Merkezi ve Yuvacık Kültür Merkezi yaklaşık bir ay içerisinde hizmete alınacak. Başiskele ve Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline getirecek Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nin inşaatı da hızla yükseliyor.

Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette

 

KULLAR YAŞAM MERKEZİ

 

Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle kente ve bölgeye büyük katma değer sunması beklenen Kullar Yaşam Merkezi’nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Başkan M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak üzerinde mevcut olan Kullar Kültür Merkezi’nin modern tarzda yeniden dönüştürülmesini kapsayan projede sona gelindi. Başkan Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalarda mevcut salonun yenilenmesi tamamlanırken derslik, konferans ve seminer salonu, fuaye ve sergi salonunun yer alacağı yeni binada ise ince işçilik devam ediyor. Kır düğünü alanında da çevre düzenleme ve sulama sistemleri ekiplerce yapılan Kullar Yaşam Merkezi'nin tamamlanıp bir ay sonra ilk etkinliğe ev sahipliği yapması bekleniyor.

Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette

 

BAŞİSKELE’YE ÇOK YAKIŞACAK

 

Kocaeli’nin cazibe merkezi olarak her geçen gün nüfusu artan Başiskele’nin yeni sosyal ve yaşam alanı 4 bin 155 metrekare alanda, toplamda 1700 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen Başiskele’nin yeni yaşam merkezi modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye büyük katma değer katacak ve Başiskele’ye çok yakışacak.

 

Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette

SOSYAL VE KÜLTÜREL BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

 

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı,  3 adet eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.

 

Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette

 

YUVACIK KÜLTÜR MERKEZİ

 

Doğal güzellikleri ve kolay ulaşılabilirlik özelliğiyle Kocaeli’de birçok düğün ve etkinliğe ev sahipliği yapan Başiskele'ye yeni ve modern bir kültür merkezi daha kazandırılıyor. Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Yuvacık Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün eski yerleşkesinde inşa edilen binanın kaba inşaatı tamamlanırken,  ince işçilik çevre düzenleme ve çevre duvar işleri devam ediyor.

 

Başiskele'de yeni güzel işler çok yakında hizmette

3 BİN 700 METREKARELİK SOSYAL ALAN

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yaklaşık 3 bin 700 metrekare alanda, bin 500 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen Başiskele’nin yeni yaşam merkezinin modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye büyük değer katması hedefleniyor. Sosyal ve kültürel alanda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni kültür merkezinde 550 kişilik düğün salonu, 300 metrekare teras, fuaye alanı ve otopark alanları yer alacak.

 

ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

 

Çevre dostu malzemeler ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılan proje tamamlandığında şehrin modern ve çeşitlendirilmiş birçok kültürel merkeze olan ihtiyacı karşılanmış olacak. Çalışmaların belirlenen takvime uygun gittiği Yuvacık Kültür Merkezi inşaatının bir ay içerisinde tamamlanması beklenirken, eşsiz manzarasıyla kent sakinleri için yeni bir buluşma noktası olacak.

 

BAŞİSKELE YENİKÖY TERMAL TESİS YÜKSELİYOR

 

Mavi ve yeşil doğasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden Başiskele, sağlık turizmiyle de ön plana çıkmaya hazırlanıyor. Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan jeotermal kaynaklı suyun çıktığı bölgeye yapıla Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nde çalışmalar hızla sürüyor.

 

SAĞLIĞIN MERKEZİ

 

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele ve Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.

 

TESİSTE YOK YOK

 

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

 

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Başiskele Termal Tesis Yapım işinde B blokta 0.00 kotu ile +4.00 kotları arası kolonların ve perdelerin demir donatı montajı tamamlandı, betonları döküldü, +4.00 kotu döşeme betonu döküldü. A blokta -4.00 kotunda kaide betonları döküldü. Tüm bloklarda ( A,B,C) -4.00 ve -8.00 kotunda duvar imalatlarına, duvar kaplama imalatlarına, elektrik ve mekanik imalatlarına devam ediliyor. A blokta +6.60 kotu, C blokta +7.60 kotu kiriş kalıbı kurulumuna devam ediliyor.Şap imalatının tamamlandığı, seramik imalatının da devam ettiği projede şu an 0.00 kotu tabliye kalıp iskelesinin kurulumu gerçekleşiyor.

 

BAŞKAN ÖZLÜ: “GÜZEL İŞLER YAPTIK DAHA GÜZELLERİNİ DE YAPACAĞIZ”

 

Başiskele'de yapılan her işi adım adım, aşama aşama yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Geride bıraktığımız son 5 yıllık süreçte pandemiden ülkemizi derinden sarsan depremlere, tüm dünyayı etkileyen savaşlardan ekonomik krizlere rağmen her türlü badireyi atlatarak Başiskele'mizde hep birlikte güzel işler yaptık. Yaptığımız her işi yakından ve yerinde takip etmeye, ekip arkadaşlarımdan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler almaya özen gösterdik. Hamdolsun kentimizin her bir bölgesine, her bir köşesine büyük değer katacak hizmet ve eserleri bu 5 yıllık süreçte hizmete aldık. Kocaeli'nin yükselen değeri Başiskele'mize yakın zamanda iki eser daha kazandıracağız. Bunlar Kullar Yaşam Merkezi'miz ve Yuvacık Kültür Merkezi'miz. İnşaat çalışmaları son aşamada. İnce işçilikleri ve son rötüşlerimiz kaldı. İnşallah bu iki eserimizi de 3-4 hafta içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Allah'ın izni, Başiskeleli hemşehrilerimizin desteğiyle kentimizde daha nice güzel işleri hep beraber yapacağız.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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24 Mar 2024 - 14:23 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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