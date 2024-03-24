Komşuda meydan savaşı! Tekme yumruk birbirlerine girdiler

Adapazarı ilçesi Gar Meydanı’nda iki grup arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek adeta meydan savaşına dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırması, polis ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.