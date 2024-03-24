Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Gölcükspor’un gençleri Gebzespor’u yendi

ABONE OL Google News Sayfamız

U-18 Elit Ligi Play-Off’ta ilk maçlar oynanıyor. Cumartesi günü Derince Stadı’nda oynanan maçta Gebzespor ile Gölcükspor karşılaştı. Gölcükspor, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Gölcükspor’un gençleri Gebzespor’u yendi mask
Gölcükspor’un gençleri Gebzespor’u yendi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İLK YARIDA GOL OLMADI

Bu sezon U-18 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın daha belirleneceği Play-Off’ta ilk hafta maçları çok büyük heyecana sahne oldu. BAL’da da aynı grupta bulunan Gebzespor ile Gölcükspor’un U-18 yaş grupları, bu kez Play-Off’ta karşı karşıya geldi. Tarafsız saha Derince Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

GEBZESPOR ÖNE GEÇTİ GÖLCÜKSPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarının başında Gebzespor, Emrullah Dağbay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gölcükspor, bu gole Emirhan Durmuş ve Yağız Efe Güloğlu ile cevap verdi, 2-1 öne geçti. Maçın uzatma bölümünde Gebzesporlu Cevri Uzun, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutu yan direğin içine vurup, dışarı çıktı. Beraberlik şansını kullanamayan Gebzespor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

 

Gölcükspor’un gençleri Gebzespor’u yendi

GÖLCÜKSPOR SEVİNDİ- Kırmızı-Siyahlı ekibin gençleri, 1-0 geriye düştükleri maçtan 2-1 galip ayrılmanın sevincini yaşadılar.

Gölcükspor’un gençleri Gebzespor’u yendi

ÇELİK VE SARAL- Gölcükspor’un U-18 takımının teknik sorumlusu Mustafa çelik, tribündeydi, kaleci antrenör Sertan Saral ile yerinde duramadı.

# Türkiye, hafta

24 Mar 2024 - 15:27 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.657.760 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bağdat zirveyi bırakmıyor: 2-0 mask
Bağdat zirveyi bırakmıyor: 2-0
Belediye Derince plakayı yazdı: 4-1 mask
Belediye Derince plakayı yazdı: 4-1
Belediye Derincespor: 4 - Fethiyespor: 1 mask
Belediye Derincespor: 4 - Fethiyespor: 1
U-18 Ligi Play-Off’ta ikinci maçlar çarşamba günü mask
U-18 Ligi Play-Off’ta ikinci maçlar çarşamba günü
Ereğlispor galip mask
Ereğlispor galip
Körfez, H.Yıldız’dan kaçamadı mask
Körfez, H.Yıldız’dan kaçamadı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL