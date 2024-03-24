Gölcükspor’un gençleri Gebzespor’u yendi

İLK YARIDA GOL OLMADI
Bu sezon U-18 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın daha belirleneceği Play-Off’ta ilk hafta maçları çok büyük heyecana sahne oldu. BAL’da da aynı grupta bulunan Gebzespor ile Gölcükspor’un U-18 yaş grupları, bu kez Play-Off’ta karşı karşıya geldi. Tarafsız saha Derince Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
GEBZESPOR ÖNE GEÇTİ GÖLCÜKSPOR GERİ DÖNDÜ
İkinci yarının başında Gebzespor, Emrullah Dağbay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gölcükspor, bu gole Emirhan Durmuş ve Yağız Efe Güloğlu ile cevap verdi, 2-1 öne geçti. Maçın uzatma bölümünde Gebzesporlu Cevri Uzun, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutu yan direğin içine vurup, dışarı çıktı. Beraberlik şansını kullanamayan Gebzespor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
GÖLCÜKSPOR SEVİNDİ- Kırmızı-Siyahlı ekibin gençleri, 1-0 geriye düştükleri maçtan 2-1 galip ayrılmanın sevincini yaşadılar.
ÇELİK VE SARAL- Gölcükspor’un U-18 takımının teknik sorumlusu Mustafa çelik, tribündeydi, kaleci antrenör Sertan Saral ile yerinde duramadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.