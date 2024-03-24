Gölcükspor’un gençleri Gebzespor’u yendi

İLK YARIDA GOL OLMADI

Bu sezon U-18 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın daha belirleneceği Play-Off’ta ilk hafta maçları çok büyük heyecana sahne oldu. BAL’da da aynı grupta bulunan Gebzespor ile Gölcükspor’un U-18 yaş grupları, bu kez Play-Off’ta karşı karşıya geldi. Tarafsız saha Derince Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

GEBZESPOR ÖNE GEÇTİ GÖLCÜKSPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarının başında Gebzespor, Emrullah Dağbay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gölcükspor, bu gole Emirhan Durmuş ve Yağız Efe Güloğlu ile cevap verdi, 2-1 öne geçti. Maçın uzatma bölümünde Gebzesporlu Cevri Uzun, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutu yan direğin içine vurup, dışarı çıktı. Beraberlik şansını kullanamayan Gebzespor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

GÖLCÜKSPOR SEVİNDİ- Kırmızı-Siyahlı ekibin gençleri, 1-0 geriye düştükleri maçtan 2-1 galip ayrılmanın sevincini yaşadılar.

ÇELİK VE SARAL- Gölcükspor’un U-18 takımının teknik sorumlusu Mustafa çelik, tribündeydi, kaleci antrenör Sertan Saral ile yerinde duramadı.