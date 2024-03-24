Körfez, H.Yıldız’dan kaçamadı

H.YILDIZSPOR YENİLGİDEN 90+2’DE ATTIĞI GOLLE KURTULDU
Bu sezon ilimizi U-18 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın belirleneceği Play-Off’ta iddialı takımlar arasında gösterilen Körfez Gençler Birliği ile Hereke Yıldızspor karşılaştı. Derince Stadı’nda oynanan, ilk yarısı 0-0 biten maçta 57.dakikada Körfez GB, Meriç Özcan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 60.dakikada Hereke Yıldızspor penaltıdan cevap verdi, Barış Şeker skoru 1-1’e getirdi. Körfez GB’de ilk golü asistini yapan Muhammet Sürüm, 75.dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Maçın hakemi 4 dakika uzatma gösterdi. Hereke Yıldızspor, uzatmanın ikinci dakikasında korner atışında topa en son Yusuf Can Ataseven dokundu, maçta 2-2 sona erdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.