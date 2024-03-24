Ereğlispor galip

YAZLIKSPOR YENİLDİ

2.Küme’de ligin ikinci yarısı cumartesi günü oynanan maçlarla başladı. E Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen Yazlıkspor, zorlu Karamürsel deplasmanında Ereğlispor’a konuk oldu. Ereğlispor, karşılaşmayı Cem Altınçekiç’in (2) ve Ömer Serdaroğlu’nun golleriyle 3-1 kazandı. Yazlıkspor’un tek golünü ise Tunahan attı. Bu grupta bir diğer kritik maçta da Ulaşspor, Play-Off yarışı yapan Şirinköyspor’u 1-0 ile geçti.

LİDER FARKLI KAZANDI

Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Gölcük’ün efsane takımı Dumlupınar, 2.Küme’den lige katılım sağlıyor. Kadrosunu çok tecrübeli oyuncularla güçlendiren Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarıda oynadığı 7 maçı da kazandı. Lider, ikinci yarıya grubun zayıf takımı Akçatspor maçıyla başladı, sahadan 8-1 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Kırmızı-Siyahlı ekibin gollerini Yusuf Mert (4), Serkan (2), İbrahim ve Miraç attı.

EREĞLİSPOR- Kırmızı-Siyahlı ekip, sahasında oynadığı maçta Yazlıkspor’u 3-1 mağlup etti.

DUMLUPINARSPOR- Uzun yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Gölcük temsilcisi, E Grubu’nda şampiyonluğa koşuyor.

AKÇATSPOR’UN TEPKİSİ- E Grubu’nun mütevazı takımı Akçatspor, ikinci golden sonra sahadan çekilmek istedi.



2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Dumlupınarspor 8 8 0 0 34 3 24 2-Ereğlispor 8 5 2 1 21 9 17 3-G. Şirinköyspor 8 4 2 2 14 8 14 4-G.Asarköyspor 8 4 1 3 13 11 13 5-Yazlıkspor 8 4 0 4 14 16 12 6-Ulaşlıspor 8 3 0 5 9 13 9 7-K.Akçatspor 8 1 1 6 12 33 4 8-K. Barbarosspor 8 0 0 8 0 24 0

TOPLU SONUÇLAR

Ulaşlıspor: 1 Şirinköyspor: 0

Ereğlispor: 3 Yazlıkspor: 1

Dumlupınarspor: 8 Akçatspor: 1

Asarköyspor: 3 K.Barbarosspor: 0 (H)