Ereğlispor galip

YAZLIKSPOR YENİLDİ
2.Küme’de ligin ikinci yarısı cumartesi günü oynanan maçlarla başladı. E Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen Yazlıkspor, zorlu Karamürsel deplasmanında Ereğlispor’a konuk oldu. Ereğlispor, karşılaşmayı Cem Altınçekiç’in (2) ve Ömer Serdaroğlu’nun golleriyle 3-1 kazandı. Yazlıkspor’un tek golünü ise Tunahan attı. Bu grupta bir diğer kritik maçta da Ulaşspor, Play-Off yarışı yapan Şirinköyspor’u 1-0 ile geçti.
LİDER FARKLI KAZANDI
Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Gölcük’ün efsane takımı Dumlupınar, 2.Küme’den lige katılım sağlıyor. Kadrosunu çok tecrübeli oyuncularla güçlendiren Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarıda oynadığı 7 maçı da kazandı. Lider, ikinci yarıya grubun zayıf takımı Akçatspor maçıyla başladı, sahadan 8-1 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Kırmızı-Siyahlı ekibin gollerini Yusuf Mert (4), Serkan (2), İbrahim ve Miraç attı.
EREĞLİSPOR- Kırmızı-Siyahlı ekip, sahasında oynadığı maçta Yazlıkspor’u 3-1 mağlup etti.
DUMLUPINARSPOR- Uzun yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Gölcük temsilcisi, E Grubu’nda şampiyonluğa koşuyor.
AKÇATSPOR’UN TEPKİSİ- E Grubu’nun mütevazı takımı Akçatspor, ikinci golden sonra sahadan çekilmek istedi.
2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Ulaşlıspor: 1 Şirinköyspor: 0
Ereğlispor: 3 Yazlıkspor: 1
Dumlupınarspor: 8 Akçatspor: 1
Asarköyspor: 3 K.Barbarosspor: 0 (H)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.