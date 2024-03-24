U-18 Ligi Play-Off’ta ikinci maçlar çarşamba günü

İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın daha belirleneceği U-18 Elit Ligi Play-Off’ta takımlar ikinci maçlarını çarşamba günü oynayacak. İlk maçını kazanan Gölcükspor, Hereke Yıldızspor ile karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 15.30’da başlayacak.
HİSAREYNSPOR-GEBZESPOR
U-18 Ligi Elit Play-Off’da ikinci haftanın bir diğer önemli buluşması da Hisareynspor ile Gebzespor arasında oynanacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşmada 15.30’da start alacak. Körfez GB ile Darıca Birlikspor arasındaki maçta Hereke Stadı’nda oynanacak, aynı saatte başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.