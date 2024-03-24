Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor

Türkiye, yeni haftada Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girecek.

Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı yurdun batısında çamur şeklinde yağışlara sebep olabilir. Uzmanlara göre, bu durum toprak için faydalı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, Özellikle mart sonuna geldiğimiz zaman bu çöl tozları artar çok daha fazla gelmeye başlar ve ısınma ile beraber yağış da olacak. Haftaya yağmaya başladıktan sonra arabalar çamurlanacak özellikle kırmızı çamur olacak" dedi.

"Dünyayı besleyen ana gübre çöl tozları"

Dünyayı besleyen ana gübrenin çöl tozları olduğunu belirten Yaşar şöyle konuştu:

“Dünyada çöller olmazsa yaşam olmaz önce onun altını bir çizelim. Çünkü dünyayı besleyen ana gübre çöl tozlarıdır. Çöl tozu deyince biz tabakalı silikat deriz. İçinde her türlü nütriat, besleyici element vardır ve onlar yaşamı canlandırır. Kırmızı çamur demir demektir ve o ne kadar fazla yağarsa o kadar çok verimli bir yıl geçiririz."

Solunum rahatsızlığı olanların maske takmaları tavsiye ediliyor

Ancak uzmanlar toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne dikkat çekiyor. Doğan Yaşar, özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların tedbiri elden bırakmamasını tavsiye ediyor.

"Alerjisi olanların önümüzdeki haftadan itibaren 20 Nisan’a kadar yani sistem oturuncaya kadar maske takmaları gerekli. Özellikle astıma olan ve akciğer sorunu olanların kesinlikle ve kesinlikle partikül tutucu maske takması lazım."

Kaynak: TRT HABER