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İsrail Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri yarı çıplak şekilde göçe zorlamış

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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ile çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıktı.

İsrail Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri yarı çıplak şekilde göçe zorlamış mask
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İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri güneye doğru yarı çıplak göçe zorladığı ortaya çıktı.

Bir Filistinlinin evinin penceresinden çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görülüyor.

Kayıtlarda yarı çıplak Filistinlilerin, tekerlekli sandalyesini iterek engelli kişiye yardım etmesi dikkati çekiyor.

"İSRAİL ŞİFA HASTANESİ VE ÇEVRESİNDE KORKUNÇ KATLİAMLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşan Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abdu, İsrail'in Şifa Hastanesi ve çevresinde korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail ordusunun, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını ve elbiselerini çıkararak göçe zorladığını dile getiren Abdu, İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları çiğneyerek kadınları, erkekleri ve çocukları öldürdüğünü, hastanenin bazı bölümleri ile çevredeki evleri ateşe verdiğini kaydetti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtilmişti.

Kaynak: AA

# sosyal

24 Mar 2024 - 15:49 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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