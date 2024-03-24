Kuyumculardaki altın tercihi artık değişti,  Bu bilezikler yok satıyor

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Ajda model bileziklere olan talebin artmasını, bu bileziklerin modaya uygunluğu ve sade yapısıyla bağdaştırdı.

İnce ve sert yapılarıyla modern bir görünüm sunan ve zarif olan Ajda bilezikler kadınların son dönemlerdeki gözdesi.

"22 AYAR BİLEZİĞİN FİYATI 2 BİN 403 TL'DEN BAŞLIYOR"

“Bir kilo altında kiloda 6 bin dolar gibi bir fark oluyor. Bu da gram altında 1 gramda yaklaşık olarak 200-250 TL arasında fark yapıyor. Resmi kurla kuyumculardaki altın satışı arasında 200-250 TL gibi bir fark oluyor.

Bugün itibariyle kuyumcularda 22 ayar bilezik 2 bin 403 TL

Çeyrek altın 4 bin 360 TL

yarım altını 8 bin 720 TL

tam altını 17 bin 440 TL

gram altın ise 2 bin 510 TL’den satışa sunuluyor.

Özman, artan talebin gram altına yöneldiğini ve bu talebi karşılayacak ürünlerin kısıtlı olduğunu söyledi.

Altın ithalatındaki kısıtlamaların ve üreticilerin daha çok büyük gramajlı ürünler üretmesinin piyasada küçük gramajlı altın bulunmasını zorlaştırdığını aktardı.

"1 GRAM VE 5 GRAM ALTIN PİYASADA AZ VAR"

Özman, "Altın ithalatında sıkılaştırmanın uygulanması sonucunda altın üreten firmaların daha çok 50 gramlık ürünler üretmeye yönelmesi nedeniyle gram altına ulaşmak güçleşti.

Mevcut gram altınlar genellikle yüksek gramajlı oluyor, bu da talebi karşılamakta sıkıntı yaşıyor. Herkes altın almaya çalışırken, elinde gram altın bulunan vatandaşlar da bozdurmaya isteksizlik gösterilmekte.

1 gram ve 5 gram altın piyasada oldukça az bulunurken, genellikle 10, 20 ve 50 gram altınlar bulunuyor.

20 kişi altın almaya geldiğinde, bunlardan sadece biri 50 gram ve üzeri altın talep ederken, geri kalan 19 kişi 1 ve 5 gram almak istiyor.

20 gramın üstünde altın talep edene çok nadir rastlıyoruz” dedi.

Ajda model bileziklerin artan popülaritesi ve altın piyasasındaki değişimler, kadınların tercihlerini ve alışveriş alışkanlıklarını etkiledi.

Kaynak: İHA