Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Kuyumculardaki altın tercihi artık değişti,  Bu bilezikler yok satıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Moda altın tercihlerinde de değişti. Artık evlenecek olan gelin adayları ve yatırım yapmak isteyen kadınların yeni gözdesi Ajda Bilezik oldu. Ajda Bilezik piyasaya damga vururken hem satışında daha az değer kaybetmesi hem de sadeliğiyle dikkat çekiyor.

Kuyumculardaki altın tercihi artık değişti,  Bu bilezikler yok satıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Ajda model bileziklere olan talebin artmasını, bu bileziklerin modaya uygunluğu ve sade yapısıyla bağdaştırdı.

İnce ve sert yapılarıyla modern bir görünüm sunan ve zarif olan Ajda bilezikler kadınların son dönemlerdeki gözdesi.

"22 AYAR BİLEZİĞİN FİYATI 2 BİN 403 TL'DEN BAŞLIYOR"

“Bir kilo altında kiloda 6 bin dolar gibi bir fark oluyor. Bu da gram altında 1 gramda yaklaşık olarak 200-250 TL arasında fark yapıyor. Resmi kurla kuyumculardaki altın satışı arasında 200-250 TL gibi bir fark oluyor.

Bugün itibariyle kuyumcularda 22 ayar bilezik 2 bin 403 TL

Çeyrek altın 4 bin 360 TL

yarım altını 8 bin 720 TL

tam altını 17 bin 440 TL

gram altın ise 2 bin 510 TL’den satışa sunuluyor.

Özman, artan talebin gram altına yöneldiğini ve bu talebi karşılayacak ürünlerin kısıtlı olduğunu söyledi.

Altın ithalatındaki kısıtlamaların ve üreticilerin daha çok büyük gramajlı ürünler üretmesinin piyasada küçük gramajlı altın bulunmasını zorlaştırdığını aktardı.

"1 GRAM VE 5 GRAM ALTIN PİYASADA AZ VAR"

Özman, "Altın ithalatında sıkılaştırmanın uygulanması sonucunda altın üreten firmaların daha çok 50 gramlık ürünler üretmeye yönelmesi nedeniyle gram altına ulaşmak güçleşti.

Mevcut gram altınlar genellikle yüksek gramajlı oluyor, bu da talebi karşılamakta sıkıntı yaşıyor. Herkes altın almaya çalışırken, elinde gram altın bulunan vatandaşlar da bozdurmaya isteksizlik gösterilmekte.

1 gram ve 5 gram altın piyasada oldukça az bulunurken, genellikle 10, 20 ve 50 gram altınlar bulunuyor.

20 kişi altın almaya geldiğinde, bunlardan sadece biri 50 gram ve üzeri altın talep ederken, geri kalan 19 kişi 1 ve 5 gram almak istiyor.

20 gramın üstünde altın talep edene çok nadir rastlıyoruz” dedi.

Ajda model bileziklerin artan popülaritesi ve altın piyasasındaki değişimler, kadınların tercihlerini ve alışveriş alışkanlıklarını etkiledi.

Kaynak: İHA

# VAR

24 Mar 2024 - 16:06 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.657.760 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kuyumculardaki altın tercihi artık değişti,  Bu bilezikler yok satıyor mask
Kuyumculardaki altın tercihi artık değişti,  Bu bilezikler yok satıyor
Marmara mermeri 38 ülkeye ihraç ediliyor mask
Marmara mermeri 38 ülkeye ihraç ediliyor
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira mask
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira
Makine ihracatı ilk 2 ayda 4,4 milyar dolar oldu mask
Makine ihracatı ilk 2 ayda 4,4 milyar dolar oldu
Küresel piyasalar merkez bankaları haftasını rekorla kapattı mask
Küresel piyasalar merkez bankaları haftasını rekorla kapattı
Bakan açıkladı: Denizcilik sektörüne büyük destek mask
Bakan açıkladı: Denizcilik sektörüne büyük destek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL