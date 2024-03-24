Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Üftade Tekke Cami bahçesinde çay içmek için toplanan arkadaş grubunun bulunduğu yere gelen sahipsiz pitbull cinsi köpek, gruptakilerden A.İ. (14) ve E.Y'ye (27) saldırdı.
Sesleri duyan mahalleli, yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından saldırgan köpeği etkisiz hale getirip cami bahçesini çevreleyen demirlere bağladı.
Köpeğin yaraladığı A.İ. ile E.Y. önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.İ. ve E.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İğneyle bayıltılan pitbull, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Köpeğin sokakta gezdiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis ekipleri, köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.
Esnaf Sinan Yücel, bağrışma seslerini duyup dışarı çıktıklarında köpeğin mahallenin gençlerine saldırdığını gördüklerini söyledi.
Saldırgan köpeği uzaklaştırmak için çok zorlandıklarını anlatan Yücel, yaralı 2 genci kurtarıp kendi imkanlarıyla hastaneye götürdüklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.