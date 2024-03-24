Büyükakın’dan 30 bin araç kapasiteli ‘otopark projesi’

28 BİN KAPASİTELİ OTOPARKLAR YAPILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de kentin farklı noktalarına yapılacak otoparklar. Son 5 yılda 28 bin araç kapasiteli otoparklar oluşturan ve vatandaşın kullanımına açan Büyükşehir, yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek.
YENİ DÖNEMDE TIR PARKI DA YAPILACAK
Bu kapsamda Kocaeli genelinde; açık, kapalı, çok katlı ve mekanik olmak üzere yeni otoparklar yapılacak. 2024-2029 yılları arasında gerçekleşecek çalışmalarla 30 bin araç kapasiteli otoparklar ve 3 bin 500 Tır kapasiteli otoparklar inşa edilecek. Yeni otoparkların yerleri belirlenmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.