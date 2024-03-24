TEK IB OKULU

Her yıl dünyanın en prestijli üniversitelerine kabul alan Bahçeşehir Koleji’nde gelenek bu yıl da bozulmadı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler bu yıl da ABD, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere saygın üniversitelerden kabuller aldı. Bahçeşehir Kolejleri arasında tek IB Okulu olan Kocaeli Kampüsü’nde bu yıl 51 farklı üniversite ve bölümlerden öğrenci kabulü alındı. Konu ile ilgili bilgi veren Lise Müdürü ve IB Koordinatörü Orçun Barış, aynı zamanda topluma yararlı birey yetiştirmek için yaptıkları çalışmaları anlattı.

TÜM DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR

IB sınıfı ve yurt dışı kabulleriyle ilgili bilgi veren Orçun Barış, “Bahçeşehir Koleji’nde bulunan Uluslararası Bakalorya yani IB diploma programı, lisenin 11 ve 12’nci sınıflarında uygulanan ve tüm dünyada kabul gören 2 yıllık bir program. Bu sınıfta okuyan öğrencilerin eğitim dili tamamen İngilizce. IB sınıflarımızda okuyan öğrencilerimizi dünyanın en prestijli üniversitelerine gönderiyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında IB ve Anadolu Lisesi öğrencilerimizin 51 farklı üniversite ve bölümlerden kabul almalarının gururunu yaşıyoruz” dedi.

KRİTERLERİ YERİNE GETİRENLER İÇİN

IB sınıfına öğrenci almanın kriterlere bağlı olduğunu söyleyen Barış, “Birinci kriterimiz dil yeterliliği. Çünkü orada matematik ve fen dersleri İngilizce veriliyor. 11 ve 12’nci sınıflardaki IB programı için birinci kriterimiz bu. 10’uncu sınıfın sonu geldiğinde artık IB programını seçme başarısına geldiğimizde tekrar iki şeye bakıyoruz. Öncelikle öğrencinin soran ve sorgulayan bir birey olması önemli. Ayrıca öğrencinin akademik yeterliliği olmazsa olmaz. Bu ikisinden biri program için yeterli değilse akademik olarak beklentisi yüksek olan bir program olan IB’den devam etmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü bakış açımız şu: Kimseye taşıyamayacağı bir yük vermemeliyiz. Öğrencinin başarı kriteri dünyada ilk 10’daki, ilk 100’deki okula gitmekse ama 10’uncu sınıfın sonuna kadar bu yolda yeterli yol kat edemediyse iki yılda bu üniversitelere gitmek kolay değil. Bu maraton işidir” dedi.

SOSYAL ALANLAR DA ÖNEMLİ

Yurt dışı eğitimini hedefleyen öğrencilerin çalışmaya lisenin ilk yılında başlaması gerektiğini ifade eden Barış, “Bahçeşehir Koleji’nde yurt dışı üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, lisenin ilk yılından itibaren uygulanan etkin yönlendirmelerle, süreci başarıyla tamamlıyor. Dünyanın saygın üniversiteleri her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce aday başvurusu alıyor. Öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları zorlu bir eleme süreci bekliyor. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının yeterli olmadığı bu süreçte adaylar; ortaöğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyorlar” dedi.

TOPLUMA FAYDALI OLMALILAR

Dersler dışında sosyal sorumluluk ve aktivitelere de öğrencileri yönlendirdiklerini söyleyen Barış, “Biz öğrencilerimizi sadece akademik olarak yönlendirmiyoruz. Öğrencilerimizin hepsinden farklı bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını bekliyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak zorundalar. Sadece kendisine değil, topluma fayda sağlamak zorundalar. TÜBİTAK projesi hazırlamak zorundalar. Uluslararası üniversitelerin sınavlarına gerek olması durumunda ders bazlı katılmak zorundalar. Hayallerini kurdukları meslekleri biz onlara uzmanlarla anlatıyoruz.

TÜBİTAK PROJELERİNDE BAŞARILARIMIZ VAR

Örneğin bu sene, IB sınıfı öğrencimiz Alara Boztuna, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na danışman öğretmeni Lale Işıkel Şanlı ile hazırladığı “Kanser Hücrelerinin Büyüme Hızlarının Matematiksel Modellenmesi” projesi ile katıldı. Alara Boztuna’nın projesi 1827 proje içerisinde ilk 100’e girme başarısı gösterdi. Boztuna ilk 100’e giren projesi ile bir üst aşamaya geçti” dedi.

YURT DIŞI KABUL ALAN ÖĞRENCİLER

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nün IB sınıfıyla yurt dışı kabulü alan öğrencileri, hedefleri için yoğun emek harcıyor.

TÜBİTAK BÖLGE SERGİSİ

Okul yönetimi, TÜBİTAK’ın yarışmasında projesiyle ilk 100’e giren IB sınıfı öğrencisi Alara Boztuna ile birlikte bölge sergisine katıldı.