Namık Kemal Lisesi için 116 kazık çakıldı

YIKIMI 2022’DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki okul binası hakkında depreme karşı riskli yapı olması sebebiyle yıkım kararı alınmıştı. Kararla okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri Alikahya Karadenizliler Mahallesi’ndeki Durhasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yapılmış binaya taşındı. Taşınma sonrası Temmuz 2022’de eski okul binasının yıkım işlemi başladı ve aynı yıl içerisinde tamamlandı.

FORE KAZIK İŞLEMİ TAMAMLANDI

Yıkım sonrası geçen yıl yeni okul binasının yapımı için ihaleye çıkıldı. CY Mimarlık ihaleyi kazanan firma olurken, 6 Şubat depremleri sonrası inşa edilecek yeni binaların depreme karşı daha dayanıklı olması için uygulanan fore kazık işlemi, yeni okul binası için de yapıldı. Aynı yerde inşa edilmeye başlanan 32 derslikli yeni okul binasının zemini sorunlu olduğu için 116 fore kazık çakıldı.

ÇIKAN ÇAMUR DA TAHLİYE EDİLİYOR

Zeminden çok fazla çamur çıkarılırken bu çamurlar okul bahçesinden tahliye ediliyor. Yeni binanın inşaatı için fore kazıkların başları kırılacak, grafen beton açılacak, taban yalıtımı ve temel altı mebranı yapılacak, beton atılacak ve sonra donatılarının yapımına başlanacak. Okul inşaatının 2025 yılında sona ermesi; okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerinin 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında yeni binaya taşınması bekleniyor.