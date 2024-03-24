Belediye Derince plakayı yazdı: 4-1

İLK YARI 3-1 BİTTİ
Maça iyi başlayan Belediye Derincespor henüz 9.dakikada Melik Derin ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Fethiyespor bu gole 22.dakikada Selçuk ile cevap verdi karşılaşmada skor 1-1e geldi. Belediye Derincespor 29.dakikada Taha ile bir gol daha buldu ve maçta skor 2-1’e geldi. İlk golün sahibi Melik Derin 45.dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve Belediye Derincespor bu golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda skor ve üstünlüğünü koruyan temsilcimizde son sözü 90.dakikada Okan Baydemir söyledi ve Belediye Derincespor sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.