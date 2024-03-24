Belediye Derince plakayı yazdı: 4-1

İLK YARI 3-1 BİTTİ



Maça iyi başlayan Belediye Derincespor henüz 9.dakikada Melik Derin ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Fethiyespor bu gole 22.dakikada Selçuk ile cevap verdi karşılaşmada skor 1-1e geldi. Belediye Derincespor 29.dakikada Taha ile bir gol daha buldu ve maçta skor 2-1’e geldi. İlk golün sahibi Melik Derin 45.dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve Belediye Derincespor bu golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda skor ve üstünlüğünü koruyan temsilcimizde son sözü 90.dakikada Okan Baydemir söyledi ve Belediye Derincespor sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.