71 yaşındaki adam intihar etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Kızılcaali Mahallesi’nde yaşayan Nurettin Erkan kafasına tüfekle ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.