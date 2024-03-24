Bağdat zirveyi bırakmıyor: 2-0

11 PUANA ULAŞTI
Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Bağdatspor Avni Kalkavan Stadı’nda Darıca Türkeli’ni konuk etti. 90 dakikada boyunca rakibi karşısında daha iyi bir görüntü çizen kırmızı siyahlılar Emirhan İrze’nin attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da rakibine oranla üstün oyununu sürdüren Bağdatspor Fatih Güler ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. 11 puanla zirvede kalmaya devam eden Bağdatspor haftaya ikinci sıradaki Karamürselspor’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.