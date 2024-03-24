Bağdat zirveyi bırakmıyor: 2-0

11 PUANA ULAŞTI



Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Bağdatspor Avni Kalkavan Stadı’nda Darıca Türkeli’ni konuk etti. 90 dakikada boyunca rakibi karşısında daha iyi bir görüntü çizen kırmızı siyahlılar Emirhan İrze’nin attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da rakibine oranla üstün oyununu sürdüren Bağdatspor Fatih Güler ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. 11 puanla zirvede kalmaya devam eden Bağdatspor haftaya ikinci sıradaki Karamürselspor’u konuk edecek.