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24 Mar 2024 - 16:44- Spor G:

Karamürsel’den BAL gibi galibiyet: 1-0

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Süper Lig Play-Off Grubu’nda haftaya aynı puanda ikinci sırada giren iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Karamürselspor oldu. Sarı lacivertliler 3 puanı İbrahim attığı golle aldı.

Gökhan Beşiktaş
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Karamürsel’den BAL gibi galibiyet: 1-0
Karamürsel’den BAL gibi galibiyet: 1-0
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TEK GOL İBRAHİM’DEN


Karamürsel Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki takımda sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. İlk yarıda Efkan ve Eray ile rakip kalede tehlike oluşturan sarı lacivertliler golü bulamadı. Çayırovaspor ise bu devrede tutuk bir görüntü çizdi. İkinci yarının ilk bölümünde konuk ekip daha etkili bir görüntüsü çizse de son 20 dakikada Karamürselspor golü bulmak için rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. 84.dakikada kullanılan köşe vuruşunda İbrahim’in vuruşu ağlarla buluştu ve Karamürselspor öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve sarı lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılarak Bölgesel Amatör Lig yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Karamürsel’den BAL gibi galibiyet: 1-0

# karamürsel

24 Mar 2024 - 16:44 Kocaeli/ Karamürsel- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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