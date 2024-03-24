Karamürsel’den BAL gibi galibiyet: 1-0

TEK GOL İBRAHİM’DEN
Karamürsel Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki takımda sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. İlk yarıda Efkan ve Eray ile rakip kalede tehlike oluşturan sarı lacivertliler golü bulamadı. Çayırovaspor ise bu devrede tutuk bir görüntü çizdi. İkinci yarının ilk bölümünde konuk ekip daha etkili bir görüntüsü çizse de son 20 dakikada Karamürselspor golü bulmak için rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. 84.dakikada kullanılan köşe vuruşunda İbrahim’in vuruşu ağlarla buluştu ve Karamürselspor öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve sarı lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılarak Bölgesel Amatör Lig yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.