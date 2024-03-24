Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde

TUTUŞ’TAN HÜRRİYET’İN İDDİALARINA AÇIKLAMA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Belediyesinin tramvay hattı üzerinde bulunan 816 metrekarelik taşınmazına 41 milyon liralık alanı kamulaştırmasız el attığını açıklamıştı. Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Ömerağa Mahallesi Merkez İşhanı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bu iddialara karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Tutuş konuşmasında Hürriyet’in seçime günler kala kaostan medet umduğunu ifade etti. Tutuş’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer eşlik etti.

SEÇİME GÜNLER KALA KAOSTAN MEDET UMUYOR

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün burada seçime 1 hafta kala İzmit Belediyesi’nde nelerle uğraştığımızı anlatmak için buradayız. CHP’nin İzmit adayı 5 yıldır kavgaya doymadı. Muhtarlarla, STK’larla kimi zaman kendi personeli ve partilileriyle olmak üzere kavga etmediği kimse kalmamasına rağmen seçime günler kala içinde bulunduğu çaresizlikten dolayı kaostan medet umuyor. Biz bu filmi daha önce de izledik. Cumhuriyet Parkı’nda, Cedit’te izledik. Kavga ortamı oluşturarak mağduriyetten beslenmek istediği için bunları yaptı.

İDDİA ETTİĞİ 41 MİLYON LİRALIK BİR ARAZİ YOK

CHP’nin İzmit adayı 5 yılda belediyeyi borç batağına sürükledi. Borç ve iflasın sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi’ne yıkmak istiyor. Şimdilerde Büyükşehir Belediyesi’nden 41 milyonluk alacağım var iddiasında bulunuyor. İşin doğrusu böyle bir arazi olmadığını gördük. Yerimize çöktüler dediği yerin bir kısmı yeşil alan, ortası tramvay yolu diğer tarafı yine yeşil alan. Bu bölge zaten vatandaşın kullandığı bir alan durumunda. 1 dönüme yakın bir arazi varmışta parası ödenmemiş gibi anlatılıyor. Böyle bir arazi yok. Bahsettikleri yerler tramvay yolunun kenar köşesinde kalan yerler.

AMAÇLARI BURADA İŞ YAPMAK DEĞİL

Büyükşehir Belediyesi bu aldığı yerlere karşılık 1 dönümlük yer ayırmış ve bunu İzmit Belediyesi’ne teklif etmiş. Büyükşehir Belediyesi bu üzerine çöktüler dediği yerlerin toplamından daha büyük ve tek parça şeklinde bir alanı belediyeye vermesine rağmen kabul etmiyorlar çünkü amacı burada bir iş yapmak değil. İşin özeti bu yaptığı düştükleri çaresizlikten kurtulma çabaları.

ÖNCE PARASINA ÇÖKTÜĞÜ ESNAFLARIN PARASINI ÖDE

CHP adayına gerçek bir çökme söyleyeyim; İzmitli esnaflarımızın çöktüğü paraları öde. Bir çökme varsa esas çökme burada. İzmitli hemşehrilerimiz mağdur. Birçoğu mahkemeyle icra yoluyla İzmit Belediyesi'nden alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor. Öncelikle bu çökmenin bir önüne geçin. Kendisine biz bunu defalarca meclis toplantılarında söylememize rağmen bu ayı ödeyeceğiz, bu ay ödeyeceğiz dediler ama hiç kimsenin ödemelerini de yapmıyorlar. Söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi’ne bizim malımıza çöktü diyene kadar öncelikle bu alacaklı olan esnaflarımızın parasına, malına çökmekten vazgeçin.

MİLLETİMİZİ KAOSTAN VE BAHANELERDEN KURTARACAĞIZ

Burada bu kırıntı parsellerin peşine düşüyor, acaba kendisi beş yıl İzmit Belediyesi'ne ait olan Vali İzmit başta araziler de dahil olmak kaç paralık ve kaç parça milletin malını satmıştır ve bunlar kimlere satılmıştır? Açık ihale usulüyle üç milyona araç kiralama ihalesi yaptıktan sonra bu ihaleyi iptal edip sekiz milyona başka bir komisyoncuya verdikleri işin ve totalde bu işin aylık beş milyondan toplamda yirmi beş milyon belediyeyi zarara uğrattıkları iddialar hakkında birisi çıkıp önce açıklama yapsın. İzmit Belediyemizi gerçek sahibi milletimizle buluşturmaya bir hafta kaldı. 5 yılda 10 yıllık çalışmamız gerekiyor çünkü 5 yıl zaten heba oldu. Bir haftanın sonunda bütün kaostan gürültüden bahanelerden milleti de kurtaracağız.”