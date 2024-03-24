Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
24 Mar 2024 - 17:38- Siyaset G:

Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Fatma Kaplan Hürriyet’in Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Belediyesi’nin 41 milyon liralık arazisine çöktüğü iddialarına cevap verdi. Tutuş, gerçekte Hürriyet’in çöküldüğünü iddia ettiği arazilerin olmadığını asıl çökmenin Hürriyet’in İzmit esnafına paralarını ödememesi olduğunu söyledi. 

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde mask
Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde
Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TUTUŞ’TAN HÜRRİYET’İN İDDİALARINA AÇIKLAMA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Belediyesinin tramvay hattı üzerinde bulunan 816 metrekarelik taşınmazına 41 milyon liralık alanı kamulaştırmasız el attığını açıklamıştı. Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Ömerağa Mahallesi Merkez İşhanı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bu iddialara karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Tutuş konuşmasında Hürriyet’in seçime günler kala kaostan medet umduğunu ifade etti. Tutuş’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer eşlik etti.

Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde

 

SEÇİME GÜNLER KALA KAOSTAN MEDET UMUYOR

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün burada seçime 1 hafta kala İzmit Belediyesi’nde nelerle uğraştığımızı anlatmak için buradayız. CHP’nin İzmit adayı 5 yıldır kavgaya doymadı. Muhtarlarla, STK’larla kimi zaman kendi personeli ve partilileriyle olmak üzere kavga etmediği kimse kalmamasına rağmen seçime günler kala içinde bulunduğu çaresizlikten dolayı kaostan medet umuyor. Biz bu filmi daha önce de izledik. Cumhuriyet Parkı’nda, Cedit’te izledik. Kavga ortamı oluşturarak mağduriyetten beslenmek istediği için bunları yaptı.

Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde

 

İDDİA ETTİĞİ 41 MİLYON LİRALIK BİR ARAZİ YOK

CHP’nin İzmit adayı 5 yılda belediyeyi borç batağına sürükledi. Borç ve iflasın sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi’ne yıkmak istiyor. Şimdilerde Büyükşehir Belediyesi’nden 41 milyonluk alacağım var iddiasında bulunuyor. İşin doğrusu böyle bir arazi olmadığını gördük. Yerimize çöktüler dediği yerin bir kısmı yeşil alan, ortası tramvay yolu diğer tarafı yine yeşil alan. Bu bölge zaten vatandaşın kullandığı bir alan durumunda. 1 dönüme yakın bir arazi varmışta parası ödenmemiş gibi anlatılıyor. Böyle bir arazi yok. Bahsettikleri yerler tramvay yolunun kenar köşesinde kalan yerler.

Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde

 

AMAÇLARI BURADA İŞ YAPMAK DEĞİL

Büyükşehir Belediyesi bu aldığı yerlere karşılık 1 dönümlük yer ayırmış ve bunu İzmit Belediyesi’ne teklif etmiş. Büyükşehir Belediyesi bu üzerine çöktüler dediği yerlerin toplamından daha büyük ve tek parça şeklinde bir alanı belediyeye vermesine rağmen kabul etmiyorlar çünkü amacı burada bir iş yapmak değil. İşin özeti bu yaptığı düştükleri çaresizlikten kurtulma çabaları.

 

Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde

ÖNCE PARASINA ÇÖKTÜĞÜ ESNAFLARIN PARASINI ÖDE

CHP adayına gerçek bir çökme söyleyeyim; İzmitli esnaflarımızın çöktüğü paraları öde. Bir çökme varsa esas çökme burada. İzmitli hemşehrilerimiz mağdur. Birçoğu mahkemeyle icra yoluyla İzmit Belediyesi'nden alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor. Öncelikle bu çökmenin bir önüne geçin. Kendisine biz bunu defalarca meclis toplantılarında söylememize rağmen bu ayı ödeyeceğiz, bu ay ödeyeceğiz dediler ama hiç kimsenin ödemelerini de yapmıyorlar. Söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi’ne bizim malımıza çöktü diyene kadar öncelikle bu alacaklı olan esnaflarımızın parasına, malına çökmekten vazgeçin.

Muharrem Tutuş, Hürriyet’e cevap verdi: Sen önce parasına çöktüğün esnafların parasını öde

MİLLETİMİZİ KAOSTAN VE BAHANELERDEN KURTARACAĞIZ

Burada bu kırıntı parsellerin peşine düşüyor, acaba kendisi beş yıl İzmit Belediyesi'ne ait olan Vali İzmit başta araziler de dahil olmak kaç paralık ve kaç parça milletin malını satmıştır ve bunlar kimlere satılmıştır? Açık ihale usulüyle üç milyona araç kiralama ihalesi yaptıktan sonra bu ihaleyi iptal edip sekiz milyona başka bir komisyoncuya verdikleri işin ve totalde bu işin aylık beş milyondan toplamda yirmi beş milyon belediyeyi zarara uğrattıkları iddialar hakkında birisi çıkıp önce açıklama yapsın. İzmit Belediyemizi gerçek sahibi milletimizle buluşturmaya bir hafta kaldı. 5 yılda 10 yıllık çalışmamız gerekiyor çünkü 5 yıl zaten heba oldu. Bir haftanın sonunda bütün kaostan gürültüden bahanelerden milleti de kurtaracağız.”

# VAR, seçim, Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, başkan

24 Mar 2024 - 17:38 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.657.760 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı mask
Cumhur İttifakı 31 Mart’ın provasını Çiflik’te yaptı
İbrahim Şirin durmadan, yorulmadan çalışıyor mask
İbrahim Şirin durmadan, yorulmadan çalışıyor
AK Parti Derince’de sandık müşahitleri buluştu mask
AK Parti Derince’de sandık müşahitleri buluştu
Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu mask
Başkan Sezer, Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftar Sofrasında Buluştu
Bünyamin Çiftçi’ye Gümüşhanelilerden destek mask
Bünyamin Çiftçi’ye Gümüşhanelilerden destek
Tutuş, "Bahane değil, çözüm üreteceğiz” mask
Tutuş, "Bahane değil, çözüm üreteceğiz”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL