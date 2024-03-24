Fatma Kaplan Hürriyet seçim vaatlerini açıkladı: Eksiğimiz var ama…

HÜRRİYET BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

Yeni dönem ne yapacağını dair projelerini açıklamayan ve bu nedenle çok eleştirilen İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim beyannamesini yerel seçimlere 1 hafta kala Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla açıkladı. Hürriyet’in açıklamasına CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Nail Çiler ve Mühip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, geçmiş dönem TBMM Başkanvekili Haydar Akar, eski İl Başkanları Cengiz Sarıbay ve Keramettin Gençtürk, geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanları Gökhan Darcan, Hakan Çakar, Orhan Dönmez ve Selman Yıldırım, geçmiş dönem Milletvekili Hikmet Erenkaya, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayları, İzmit ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katılım gösterdi.

ÇOĞUNLUĞU ALACAĞIZ

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan konuşmasında şunları söyledi: “2019’da İzmit hakkını geri aldı. Kısıtlı imkanlarla CHP belediyeciliğinin neler yaptığını saymakla bitiremeyiz. Bütün bu hizmetleri yaparken başkanımızın zorlandığı konu meclis çoğunluğuydu. Bu seçimde meclisi mutlaka alacağız. Güçlü başkan güçlü meclisi oluşturacağız. Son 1 hafta hepinizden ekstra mücadele bekliyorum. 31 Mart akşamı Belsa Plaza’da görüşmek dileğiyle.”

NEFES ALDIRDIK

İl Başkanı Bülent Sarı konuşmasında, “Son 5 yılda, sosyal demokrat belediyecilikle şehrimize nefes aldırdık. 5 yıl boyunca Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliğinin nasıl olduğunu tüm Kocaeli’ye yeniden hatırlattı. Bugün gittiğimiz her ilçede yeniden, sosyal demokrat belediyeciliğin bu kadar güçlü şekilde talep edilmesi, bunun en büyük ispatıdır. Güçlü başkan için güçlü meclis için ayağa kalk İzmit” dedi. Harun Yıldızlı da “Kimin halk için ne işler yaptığını İzmitliler biliyor” dedi.

EKSİĞİMİZ VAR AMA…

İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında, “31 Mart 2019 yılında yıllar sonra bu kentte sosyal belediyecilik bayrağını dikmek nasip olmuştu. Mecliste çoğunluğunu sağlayamadık ama sorunları aşmaya çalıştık. Bana kavgacı diyorlar ama bu kavgayı vermesem size anlatacağım çok bir şey olmazdı. Eksiğimiz ve yapamadıklarımız vardır ama vicdanen rahatım.

YÜZDE 40’A İNDİRDİK

Piyasaya şu an borcumuz 200 milyon lira. Kamu borçları ile toplam borcumuz 1 milyar bile değil. Yüzde 80 borçla aldığımız belediyenin borç oranını yüzde 40’a indirdik. Belediye varlık oranımızı 2,5 milyar liraya çıkarmayı başardık. Bizi karalamalarına rağmen birçok sosyal belediyecilik faaliyetini hayata geçirdik” dedi. Hürriyet 5 yılda hayata geçirdiği ve seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı.

İŞTE HÜRRİYET'İN PROJELERİNDEN BAZILARI

BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI: İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim beyannamesini Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açıkladı.

GÖKHAN ERCAN: CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, meclis çoğunluğunu kazanarak güçlü başkan güçlü meclis sloganını gerçeğe dönüştüreceklerini söyledi.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, borçları nasıl azalttıklarını açıkladı.

BÜLENT SARI: CHP İl Başkanı Bülent Sarı güçlü meclis için herkesi ayağa kalkmaya çağırdı.

HARUN YILDIZLI: CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, konuşmasında Fatma Kaplan Hürriyet’e oy vermek için İzmitlilerin birçok nedeni olduğunu söyledi.