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24 Mar 2024 - 20:20- Asayiş G:

Kuzey Marmara’da gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: Sürücü ağır yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde gişelere çarpıp taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kuzey Marmara’da gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: Sürücü ağır yaralı mask
Kuzey Marmara’da gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: Sürücü ağır yaralı
Kuzey Marmara’da gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: Sürücü ağır yaralı
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü S.Y. ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin ise motorunun fırladığı görüldü.

S.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara’da gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: Sürücü ağır yaralı
Kuzey Marmara’da gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: Sürücü ağır yaralı
Kuzey Marmara’da gişeye çarpıp taklalar atan otomobilin motoru fırladı: Sürücü ağır yaralı

Kaynak: İHA

# İzmit, sevk

24 Mar 2024 - 20:20 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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