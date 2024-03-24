U-19 Sarıyer’i 5 golle geçti

BÜNYAMİN 3 GOL ATTI
Haftaya 46 bir maç fazlası olan lider Tuzlaspor’un 3 puan gerisinde giren Kocaelispor Vinsan Tesisleri’nde oynadığı maçta Sarıyer ile karşılaştı. Bünyamin’in üç gol attığı maçta yeşil siyahlıların diğer iki golü Ege ve Çağrı’dan geldi. Kocaelispor bu galibiyetle puanını 49 yapmayı başardı. Lider Tuzlaspor ise sahasında oynadığı maçta kentimizin temsilcilerinden Darıca Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi, liderliğini sürdürdü.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.