U-19 Sarıyer’i 5 golle geçti

BÜNYAMİN 3 GOL ATTI

Haftaya 46 bir maç fazlası olan lider Tuzlaspor’un 3 puan gerisinde giren Kocaelispor Vinsan Tesisleri’nde oynadığı maçta Sarıyer ile karşılaştı. Bünyamin’in üç gol attığı maçta yeşil siyahlıların diğer iki golü Ege ve Çağrı’dan geldi. Kocaelispor bu galibiyetle puanını 49 yapmayı başardı. Lider Tuzlaspor ise sahasında oynadığı maçta kentimizin temsilcilerinden Darıca Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi, liderliğini sürdürdü.